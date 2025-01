Oscar 2025 ao vivo: onde assistir à premiação que indicou Ainda Estou Aqui

Oscar 2025: saiba onde assistir à premiação / Crédito: PEDRO UGARTE / AFP

Com a indicação inédita de um longa-metragem brasileiro em uma das categorias principais do Oscar - a de “Melhor Filme”-, os internautas do País aguardam o início da premiação, que apresentou mais duas indicações para “Ainda Estou Aqui”. Veja abaixo onde assistir ao Oscar 2025. A produção, dirigida por Walter Salles, rendeu à Fernanda Torres a concorrência pelo prêmio de “Melhor Atriz”. Ela disputa ao lado de Demi Moore ("A Substância"), Mikey Madison ("Anora”), Karla Sofía Gascón ("Emilia Pérez") e Cynthia Erivo ("Wicked").

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A terceira indicação para o longa brasileiro vem na forma da categoria de “Melhor Filme Internacional”.

Confira quando o Oscar 2025 acontecerá, as indicações de “Ainda Estou Aqui” e onde assistir a premiação. Selton Mello sobre Oscar 2025: 'Nós entramos para a história' | SAIBA MAIS Oscar 2025: onde assistir ao vivo? A cerimônia de premiação do Oscar 2025 está prevista para 2 de março (02/3). A data será um domingo de Carnaval no Brasil, já que a festa não é fixa e varia de acordo com o calendário da Igreja Católica.

O horário estipulado para a 97ª edição, que acontece em Los Angeles, nos Estados Unidos, é 21h (horário de Brasília), com transmissão na TV fechada (TNT) e por um serviço de streaming (Max). O valor para adição do canal TNT varia de acordo com o pacote da TV por assinatura, enquanto o streaming Max, da HBO, oferta planos a partir de R$18,90/mensais. Quando: 2 de março de 2025 (domingo)

2 de março de 2025 (domingo) Horário: 21h (horário de Brasília)

21h (horário de Brasília) Onde assistir: TNT (TV fechada) e Max (streaming) Oscar 2025: veja indicações de ‘Ainda Estou Aqui’ O filme brasileiro “Ainda Estou Aqui” concorre a três indicações no Oscar e, em suas categorias, disputa contra o longa-metragem que mais foi indicado na edição de 2025: Emilia Pérez (13 nomeações).