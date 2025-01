Ainda Estou Aqui: quem são os rivais do filme no Oscar, curiosidades e mais

/ Crédito: Reprodução/ Dream Well Studio; Why Not Productions; Sony Pictures; Nordisk Film Distribution; Pyramide Distribution

Com indicações diretas para Melhor Filme, os cinco selecionados na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar 2025 trazem de volta um filme brasileiro à disputa: Ainda Estou Aqui. Isso não acontecia desde Central do Brasil, em 1999.

O principal concorrente do longa brasileiro é Emília Pérez, uma produção franco-mexicana que lidera as indicações desta edição, com 13 no total. Os outros três concorrentes são Flow, da Letônia; A Garota da Agulha, da Dinamarca; e A Semente do Fruto Sagrado, da Alemanha.