Veja lista do top-10 músicas do Carnaval 2026 no Brasil

imagem de apoio ilustrativo: Carnaval de Aracati tem avenida com multidão de pessoas para o shows de Natanzinho Lima e Léo Santana / Crédito: Samuel Setubal

Resumo O Funk se consolidou como o ritmo favorito dos foliões brasileiros, dominando as paradas de sucesso durante os dias de festa

Segundo o Top 50 do Spotify, o DJ Pedro Sampaio lidera o ranking com o hit "JETSKI", que conta com a participação de Melody

A lista dos mais ouvidos reflete uma grande diversidade cultural, misturando o funk com o pagode baiano, o piseiro e o sertanejo

Além de nomes consagrados como Léo Santana e o grupo Menos é Mais, novos artistas como DJ Japa NK ganharam destaque expressivo no Top 10

No geral, a trilha sonora deste ano é marcada por colaborações de peso que agitaram desde os bloquinhos de rua até os trios elétricos. As músicas mais ouvidas pelo público nas praias, bloquinhos e trios elétricos são sem dúvidas uma das principais marcas de um Carnaval.

Neste ano, os foliões têm abraçado diferentes ritmos para fazer a festa nos cinco dias de folia. Veja a lista ao fim da matéria.

Isso é o que mostra a lista Top 50 Brazil, realizada pela Spotify, plataforma de streaming musical com mais usuários no País, que reúne as canções mais ouvidas em território nacional na última semana. Atualizada nesta terça-feira, 17, a lista traz o funk como ritmo favorito dos brasileiros neste Carnaval, com destaque para “Jet Ski” e “Sequência Feiticeira” de Pedro Sampaio. Ainda representantes do funk “Posso até não te dar flores” e “Amo minha favela” de DJ Japa NK, e “Carnívoro” de MC Jacaré, aparecem também entre as 10 primeiras.