Veja lista do top-10 músicas do Carnaval 2026 no Brasil

Top 10 mais tocadas do Carnaval 2026 tem mistura de diferentes ritmos; veja listaLista conta com hits do funk pagode e sertanejo; Melody, Pedro Sampaio, grupo Menos é Mais e DJ Japa NK são os artistas mais recorrentes
Segundo o Top 50 do Spotify, o DJ Pedro Sampaio lidera o ranking com o hit "JETSKI", que conta com a participação de Melody
A lista dos mais ouvidos reflete uma grande diversidade cultural, misturando o funk com o pagode baiano, o piseiro e o sertanejo
Além de nomes consagrados como Léo Santana e o grupo Menos é Mais, novos artistas como DJ Japa NK ganharam destaque expressivo no Top 10
No geral, a trilha sonora deste ano é marcada por colaborações de peso que agitaram desde os bloquinhos de rua até os trios elétricos.
As músicas mais ouvidas pelo público nas praias, bloquinhos e trios elétricos são sem dúvidas uma das principais marcas de um Carnaval.
Neste ano, os foliões têm abraçado diferentes ritmos para fazer a festa nos cinco dias de folia. Veja a lista ao fim da matéria.
Isso é o que mostra a lista Top 50 Brazil, realizada pela Spotify, plataforma de streaming musical com mais usuários no País, que reúne as canções mais ouvidas em território nacional na última semana.
Atualizada nesta terça-feira, 17, a lista traz o funk como ritmo favorito dos brasileiros neste Carnaval, com destaque para “Jet Ski” e “Sequência Feiticeira” de Pedro Sampaio.
Ainda representantes do funk “Posso até não te dar flores” e “Amo minha favela” de DJ Japa NK, e “Carnívoro” de MC Jacaré, aparecem também entre as 10 primeiras.
Completando a lista vêm o pagode baiano de Léo Santana, com “Desliza”, o piseiro de Vitinho Imperador cantando “Eu me Apaixonei” e o hit do sertanejo “Eu te Seguro”, do cantor Panda.
O grupo de pagode brasiliense Menos é Mais também manteve as músicas “P do Pecado” e “Pela Última vez” no topo das paradas.
Melody, Pedro Sampaio, DJ Japa NK e Menos é Mais são os mais recorrentes no Top 10
O Top-10 músicas mais ouvidas desse Carnaval mistura nomes já consagrados e artistas que estão despontando no cenário da música nacional.
Os já experientes Pedro Sampaio e grupo Menos é Mais emplacaram duas músicas cada, com o DJ tendo a mais tocada pelo País.
Quem também possui duas canções na lista são os jovens nomes do funk Melody e DJ Japa NK. A paulista inclusive, é dona da já consagrada hit do carnaval, “JETSKI”.
Top-10 Brasil no Carnaval 2026:
- JETSKI - Pedro Sampaio, MC Meno K e Melody
- Posso até não te dar flores - DJ Japa NK, MC Meno K, MC Ryan SP, MC Jacaré e DJ Davi DogDog
- Amo minha favela - DJ Japa NK e MC Meno K
- P do Pecado - Grupo Menos é Mais e Simone Mendes
- Eu me apaixonei - Vitinho Imperador
- Eu te seguro - Panda, MJ Records
- Carnívoro - MC Jacaré, MC Lele JP, MC Negão Original, DJ Japa NK
- Sequência Feiticeira - Pedro Sampaio MC GW, MC Jhey, MC Rodrigo do CN, MC Nito
- Pela última vez - Grupo Menos é Mais e Nattan
- Desliza - Léo Santana e Melody
