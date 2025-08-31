Spotify mais caro a partir de setembro; saiba preços

Assinantes do Spotify pagarão mais caro a partir de setembro; saiba preçosA empresa divulgou a informação ainda em agosto; novos assinantes já estavam pagando o valor atualizado, que passa a valer para todos a partir deste mês
Plataforma de streaming de música, o Spotify cobrará preços mais altos para assinantes a partir deste 1º de setembro. O aumento em todos os planos disponíveis pelo Spotify foi anunciado no início de agosto e passa a valer para todos os usuários neste mês.
O último reajuste do Spotify no Brasil aconteceu entre julho e agosto de 2023.
Antes do reajuste informado pela plataforma de streaming de música, os assinantes pagavam R$ 21,90 pelo plano individual. Com a mudança novo preço será R$ 23,90.
Os planos Universitário, Duo e Família sofrerão variações nos valores. Confira atualização abaixo:
Spotify: veja novos preços
Com os reajustes, os preços do Spotify Premium custarão os seguintes preços:
- Universitário: de R$ 11,90 para R$ 12,90;
- Individual: de R$ 21,90 para R$ 23,90;
- Duo: de R$ 27,90 para R$ 31,90; e
- Família: de R$ 34,90 para R$ 40,90.
Confira os planos ofertados pelo Spotify
A plataforma de música oferece quatro planos diferentes. A possibilidade de renovação é mensal ou por contratação de planos anuais.
- Universitário - Para estudantes, com acesso completo ao Spotify Premium.
- Individual - Para uso pessoal, contemplando todas as funcionalidades do Premium.
- Duo - Para duas pessoas que moram juntas. Cada usuário tem acesso completo ao Premium em uma única assinatura.
- Família - Até seis membros da mesma residência podem ter contas individuais, com acesso completo e controle parental. Todos precisam residir no mesmo endereço.
Assinatura anual do Spotify
As assinaturas anuais estão disponíveis para todos os planos, exceto o universitário. Na modalidade anual, o plano individual oferece economia ao ser pago pelos 12 meses de uma vez, saindo por R$ 19,92 mensais.
O Duo sai por aproximadamente R$ 31,59 por mês, enquanto a versão Família custa R$ 40,84 mensais nessa modalidade de contratação.
Spotify explica aumento
A empresa afirmou que assinantes receberão ao longo de setembro um e-mail explicando a mudança nos valores.
Comunicado da plataforma ainda ressalta aumento dos preços internacionalmente, incluindo Ásia do Sul, Oriente Médio, África, Europa, América Latina e região da Ásia-Pacífico.
Segundo Spotify, a mudança tem a finalidade de continuar inovando nas ofertas e nos recursos da plataforma.