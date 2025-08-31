Spotify mais caro a partir de setembro; saiba preços

Segundo o Spotify, o aumento é necessário para continuar inovando nas nossas ofertas e recursos / Crédito: Reprodução/ Jakub Porzycki / NurPhoto

Plataforma de streaming de música, o Spotify cobrará preços mais altos para assinantes a partir deste 1º de setembro. O aumento em todos os planos disponíveis pelo Spotify foi anunciado no início de agosto e passa a valer para todos os usuários neste mês. O último reajuste do Spotify no Brasil aconteceu entre julho e agosto de 2023.

Antes do reajuste informado pela plataforma de streaming de música, os assinantes pagavam R$ 21,90 pelo plano individual. Com a mudança novo preço será R$ 23,90. Os planos Universitário, Duo e Família sofrerão variações nos valores. Confira atualização abaixo: Spotify: veja novos preços Com os reajustes, os preços do Spotify Premium custarão os seguintes preços: Universitário: de R$ 11,90 para R$ 12,90;



de R$ 11,90 para R$ 12,90; Individual: de R$ 21,90 para R$ 23,90;



de R$ 21,90 para R$ 23,90; Duo: de R$ 27,90 para R$ 31,90; e



de R$ 27,90 para R$ 31,90; e Família: de R$ 34,90 para R$ 40,90. Confira os planos ofertados pelo Spotify A plataforma de música oferece quatro planos diferentes. A possibilidade de renovação é mensal ou por contratação de planos anuais.