Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Carnaval do Paracuru surpreende público ao se reenquadrar nos grandes eventos

Carnaval do Paracuru surpreende público ao se reenquadrar nos grandes eventos

Arena nova, mela-mela fechando cruzamentos e shows de famosos como Wesley Safadão: o que aumenta a aposta do carnaval no litoral
Atualizado às Autor Arthur Gadelha
Autor
Arthur Gadelha Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Pela terceira noite, a recém-inaugurada Arena de Shows em Paracuru teve que fechar as portas por alcançar a lotação. Nesse domingo, 15, Wesley Safadão anunciou assim que entrou no palco que o lugar não tinha mais espaço.

LEIA NO OP+| Carnaval começa antes: pra quem gosta, é festa o ano inteiro

Mesmo cearense e com grande tradição de shows em cidades do interior, fazia alguns anos que o cantor não vinha até a cidade. Antes do show, em conversa com O POVO ele destacou: “Nós somos cearenses, a gente sempre soube do tamanho desse litoral, que já é grande, mas tem muito ainda para crescer. Fiquei muito feliz com o convite”.

Neste ano, com atrações como Safadão, Luan Santana e Pedro Sampaio, a programação atraiu novos públicos. A sensação de uma cidade entupida era evidente já na chegada. Antes do pôr-do-sol, o trânsito na avenida principal já estava totalmente congestionado. Mais a frente, os foliões estendiam a tradição do mela-mela, que notavelmente teve presença expandida - no domingo, fechava o principal cruzamento da cidade.

Cearense, Safadão celebra crescimento do litoral em show histórico
Cearense, Safadão celebra crescimento do litoral em show histórico Crédito: AURÉLIO ALVES
Movimento intenso toma conta da cidade ainda durante o dia
Movimento intenso toma conta da cidade ainda durante o dia Crédito: AURÉLIO ALVES
Arena nova e atrações nacionais mudam a escala do Carnaval de Paracuru
Arena nova e atrações nacionais mudam a escala do Carnaval de Paracuru Crédito: AURÉLIO ALVES
Show do cearense Wesley Safadão anima o Carnaval de Paracuru
Show do cearense Wesley Safadão anima o Carnaval de Paracuru Crédito: AURÉLIO ALVES

Leia mais

Pela quantidade de carros com paredões de som próprios, algumas abordagens da Guarda Civil causaram atrito com motoristas que foram obrigados a ajustar o volume. Apesar disso, nenhuma confusão foi notada.

Mesmo diante de novos públicos, as tradições em família também foram mantidas. Lina Joca, 40 anos, revela que passa o carnaval na cidade há pelo menos 30 anos. “Desde quando eu era criança, a nossa família frequenta. O público e o tamanho do evento mudou muito”, resume.

Coroando o domingo com essa energia vibrante, a chegada da noite fez os foliões peregrinarem para a arena que foi construída a 1.2km da cidade, arrastando a multidão que foi chegando aos poucos até o começo do show.

Às 01h07, o cantor cearense entrou no palco ao som de “Viva a Bagaceira”. Mas a plateia entrou mesmo no show quando ele cantou “Camarote”, agitando até aqueles que estavam ali só de companhia. No espaço mais perto do palco, a prefeita de Paracuru, Gabi Aquino, celebrava o momento como qualquer outra pessoa ao redor.

O show deu sequência com canções famosas, incluindo um set de músicas eletrônicas para mudar o ritmo da apresentação. A última do set foi “Não Quero Dinheiro (Só Quero Amar)”, do Tim Maia.

O Carnaval do Paracuru segue com programação oficial nesta segunda-feira, 16, com show do DJ Pedro Sampaio.

Arena de Shows lotada marca novo momento do carnaval

 

 

Safadão elogia carnaval “ousado” em Paracuru

Em conversa com Wesley Safadão antes do show, o cantor destacou que fazia tempo que não se apresentava no período carnavalesco e admitiu ter se surpreendido com a proposta do evento no litoral cearense.

É um carnaval ousado, mas não é um carnaval que eu vejo em loucura”, afirmou, ao avaliar a dimensão da festa em Paracuru.

Segundo Safadão, a ousadia do evento tem potencial para ampliar a visibilidade da cidade. Ele relatou que conversou com a prefeita Gabi Aquino sobre os objetivos da programação e ouviu que a intenção vai além da festa.

Não é só festa, é voltar a atrair novamente os olhares de grandes investidores para a cidade de Paracuru”, contou o artista, ressaltando que o modelo adotado desperta atenção para o município.

O cantor também reforçou a importância estratégica do litoral cearense, com potencial de crescimento da região. “Fiquei muito feliz, estou muito feliz e nós estamos aqui para fazer uma grande festa hoje”, completou, em entrevista ao O POVO. (Colaborou Camila Maia/Especial para O POVO)

 

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar