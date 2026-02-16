Carnaval do Paracuru surpreende público ao se reenquadrar nos grandes eventos

Carnaval do Paracuru surpreende público ao se reenquadrar nos grandes eventosArena nova, mela-mela fechando cruzamentos e shows de famosos como Wesley Safadão: o que aumenta a aposta do carnaval no litoral
Pela terceira noite, a recém-inaugurada Arena de Shows em Paracuru teve que fechar as portas por alcançar a lotação. Nesse domingo, 15, Wesley Safadão anunciou assim que entrou no palco que o lugar não tinha mais espaço.
LEIA NO OP+| Carnaval começa antes: pra quem gosta, é festa o ano inteiro
Mesmo cearense e com grande tradição de shows em cidades do interior, fazia alguns anos que o cantor não vinha até a cidade. Antes do show, em conversa com O POVO ele destacou: “Nós somos cearenses, a gente sempre soube do tamanho desse litoral, que já é grande, mas tem muito ainda para crescer. Fiquei muito feliz com o convite”.
Neste ano, com atrações como Safadão, Luan Santana e Pedro Sampaio, a programação atraiu novos públicos. A sensação de uma cidade entupida era evidente já na chegada. Antes do pôr-do-sol, o trânsito na avenida principal já estava totalmente congestionado. Mais a frente, os foliões estendiam a tradição do mela-mela, que notavelmente teve presença expandida - no domingo, fechava o principal cruzamento da cidade.
Pela quantidade de carros com paredões de som próprios, algumas abordagens da Guarda Civil causaram atrito com motoristas que foram obrigados a ajustar o volume. Apesar disso, nenhuma confusão foi notada.
Mesmo diante de novos públicos, as tradições em família também foram mantidas. Lina Joca, 40 anos, revela que passa o carnaval na cidade há pelo menos 30 anos. “Desde quando eu era criança, a nossa família frequenta. O público e o tamanho do evento mudou muito”, resume.
Coroando o domingo com essa energia vibrante, a chegada da noite fez os foliões peregrinarem para a arena que foi construída a 1.2km da cidade, arrastando a multidão que foi chegando aos poucos até o começo do show.
Às 01h07, o cantor cearense entrou no palco ao som de “Viva a Bagaceira”. Mas a plateia entrou mesmo no show quando ele cantou “Camarote”, agitando até aqueles que estavam ali só de companhia. No espaço mais perto do palco, a prefeita de Paracuru, Gabi Aquino, celebrava o momento como qualquer outra pessoa ao redor.
O show deu sequência com canções famosas, incluindo um set de músicas eletrônicas para mudar o ritmo da apresentação. A última do set foi “Não Quero Dinheiro (Só Quero Amar)”, do Tim Maia.
O Carnaval do Paracuru segue com programação oficial nesta segunda-feira, 16, com show do DJ Pedro Sampaio.
Arena de Shows lotada marca novo momento do carnaval
Safadão elogia carnaval “ousado” em Paracuru
Em conversa com Wesley Safadão antes do show, o cantor destacou que fazia tempo que não se apresentava no período carnavalesco e admitiu ter se surpreendido com a proposta do evento no litoral cearense.
“É um carnaval ousado, mas não é um carnaval que eu vejo em loucura”, afirmou, ao avaliar a dimensão da festa em Paracuru.
Segundo Safadão, a ousadia do evento tem potencial para ampliar a visibilidade da cidade. Ele relatou que conversou com a prefeita Gabi Aquino sobre os objetivos da programação e ouviu que a intenção vai além da festa.
“Não é só festa, é voltar a atrair novamente os olhares de grandes investidores para a cidade de Paracuru”, contou o artista, ressaltando que o modelo adotado desperta atenção para o município.
O cantor também reforçou a importância estratégica do litoral cearense, com potencial de crescimento da região. “Fiquei muito feliz, estou muito feliz e nós estamos aqui para fazer uma grande festa hoje”, completou, em entrevista ao O POVO. (Colaborou Camila Maia/Especial para O POVO)