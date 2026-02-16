Carnaval do Paracuru surpreende público ao se reenquadrar nos grandes eventos

Arena recém-inaugurada fecha por excesso de público no domingo / Crédito: AURÉLIO ALVES

Pela terceira noite, a recém-inaugurada Arena de Shows em Paracuru teve que fechar as portas por alcançar a lotação. Nesse domingo, 15, Wesley Safadão anunciou assim que entrou no palco que o lugar não tinha mais espaço. LEIA NO OP+| Carnaval começa antes: pra quem gosta, é festa o ano inteiro

Mesmo cearense e com grande tradição de shows em cidades do interior, fazia alguns anos que o cantor não vinha até a cidade. Antes do show, em conversa com O POVO ele destacou: “Nós somos cearenses, a gente sempre soube do tamanho desse litoral, que já é grande, mas tem muito ainda para crescer. Fiquei muito feliz com o convite”.

Pela quantidade de carros com paredões de som próprios, algumas abordagens da Guarda Civil causaram atrito com motoristas que foram obrigados a ajustar o volume. Apesar disso, nenhuma confusão foi notada. Mesmo diante de novos públicos, as tradições em família também foram mantidas. Lina Joca, 40 anos, revela que passa o carnaval na cidade há pelo menos 30 anos. “Desde quando eu era criança, a nossa família frequenta. O público e o tamanho do evento mudou muito”, resume. Coroando o domingo com essa energia vibrante, a chegada da noite fez os foliões peregrinarem para a arena que foi construída a 1.2km da cidade, arrastando a multidão que foi chegando aos poucos até o começo do show.

Às 01h07, o cantor cearense entrou no palco ao som de “Viva a Bagaceira”. Mas a plateia entrou mesmo no show quando ele cantou “Camarote”, agitando até aqueles que estavam ali só de companhia. No espaço mais perto do palco, a prefeita de Paracuru, Gabi Aquino, celebrava o momento como qualquer outra pessoa ao redor. O show deu sequência com canções famosas, incluindo um set de músicas eletrônicas para mudar o ritmo da apresentação. A última do set foi “Não Quero Dinheiro (Só Quero Amar)”, do Tim Maia. O Carnaval do Paracuru segue com programação oficial nesta segunda-feira, 16, com show do DJ Pedro Sampaio.