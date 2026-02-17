Aracati ferve com pagodão de Léo Santana e brega de Natanzinho Lima

Público festeja shows de Natanzinho Lima e Leo Santana no Carnaval de Aracati 2026 / Crédito: Samuel Setubal

O show de Léo Santana estava marcado para 2 horas e o atraso inicial foi sentido pela multidão, que vaiou o trio no início do percurso.

No entanto, quando o Gigante cantou a primeira música, o sucesso “Posturado e Calmo”, a multidão entrou no embalo do pagodão baiano e esqueceu o cansaço. Atração mais esperada da noite, foi a primeira vez que Léo se apresentou no Carnaval de Aracati. A simpatia do baiano e a animação eletrizante dos hits fizeram o público pular. O mar de gente foi animado pelo cantor até o sol nascer. Quando o trio de Léo Santana e o que levava a cantora Brendynha, de Fortaleza, se encontraram no meio da avenida, os dois cantaram juntos a música "Desliza”, parceria do baiano com a cantora Melody.

Público festeja shows de Natanzinho Lima e Leo Santana no Carnaval de Aracati 2026 Crédito: Samuel Setubal Público festeja shows de Natanzinho Lima e Leo Santana no Carnaval de Aracati 2026 Crédito: Samuel Setubal Público festeja shows de Natanzinho Lima e Leo Santana no Carnaval de Aracati 2026 Crédito: Samuel Setubal Público festeja shows de Natanzinho Lima e Leo Santana no Carnaval de Aracati 2026 Crédito: Samuel Setubal Público festeja shows de Natanzinho Lima e Leo Santana no Carnaval de Aracati 2026 Crédito: Samuel Setubal Público festeja shows de Natanzinho Lima e Leo Santana no Carnaval de Aracati 2026 Crédito: Samuel Setubal Público festeja shows de Natanzinho Lima e Leo Santana no Carnaval de Aracati 2026 Crédito: Samuel Setubal Público festeja shows de Natanzinho Lima e Leo Santana no Carnaval de Aracati 2026 Crédito: Samuel Setubal Público festeja shows de Natanzinho Lima e Leo Santana no Carnaval de Aracati 2026 Crédito: Samuel Setubal Público festeja shows de Natanzinho Lima e Leo Santana no Carnaval de Aracati 2026 Crédito: Samuel Setubal Público festeja shows de Natanzinho Lima e Leo Santana no Carnaval de Aracati 2026 Crédito: Samuel Setubal Público festeja shows de Natanzinho Lima e Leo Santana no Carnaval de Aracati 2026 Crédito: Samuel Setubal Público festeja shows de Natanzinho Lima e Leo Santana no Carnaval de Aracati 2026 Crédito: Samuel Setubal Público festeja shows de Natanzinho Lima e Leo Santana no Carnaval de Aracati 2026 Crédito: Samuel Setubal Público festeja shows de Natanzinho Lima e Leo Santana no Carnaval de Aracati 2026 Crédito: Samuel Setubal Público festeja shows de Natanzinho Lima e Leo Santana no Carnaval de Aracati 2026 Crédito: Samuel Setubal Público festeja shows de Natanzinho Lima e Leo Santana no Carnaval de Aracati 2026 Crédito: Samuel Setubal Público festeja shows de Natanzinho Lima e Leo Santana no Carnaval de Aracati 2026 Crédito: Samuel Setubal Público festeja shows de Natanzinho Lima e Leo Santana no Carnaval de Aracati 2026 Crédito: Samuel Setubal Público festeja shows de Natanzinho Lima e Leo Santana no Carnaval de Aracati 2026 Crédito: Samuel Setubal Natanzinho Lima adaptou repertório brega ao Carnaval A expectativa do público também foi alta para o show de Natanzinho Lima. O sucesso do sergipano era visível pela quantidade de fãs usando o chapéu que virou a marca do cantor. Lorenzo Machado Costa, 13, foi um dos fãs que se concentrou na porta do trio elétrico por uma chance de ver o ídolo. O adolescente veio de Maripá (MG) para passar o Carnaval com a família no litoral do Ceará. De chapéu preto, Lorenzo vai ver o show do cantor pela primeira vez.

Já o balconista Henrique Sena da Rocha, 32, veio acompanhar Natanzinho ao vivo pela segunda vez e diz ser fã desde o início da carreira do sergipano. O chapéu preto usado por Henrique traz a frase "A vida é dura pra quem é mole", dita pelo cantor nos shows. "Gosto da energia dele, das músicas. Vim no estilo dele pra tentar tirar uma foto", disse. Ao O POVO, o Natanzinho disse que não esperava a repercussão do chapéu que usa. “Foi uma coisa que só aconteceu. Eu nem ia usar esse na gravação, ia usar um de palha”, conta. O cantor de 23 anos faz sucesso com músicas românticas e adaptou o repertório para tocar no Carnaval. Só no Ceará, Natanzinho agendou oito shows em oito cidades durante o período da festa. Apesar disso, não deixou de lado o que os fãs mais gostam.