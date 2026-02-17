Aracati ferve com pagodão de Léo Santana e brega de Natanzinho Lima

Aracati ferve com pagodão de Léo Santana e brega de Natanzinho LimaAtração mais esperada da noite, foi a primeira vez que Léo se apresentou no Carnaval de Aracati; Prefeitura diz que oito dias da folia geram cerca de R$ 300 milhões ao Município
O tamanho do público do Carnaval de Aracati na madrugada desta terça-feira, 17, impressionou até o cantor Léo Santana. "Meu Deus do céu, é gente demais!", disse ao subir ao trio às 3h33min. De acordo com a Prefeitura, 450 mil pessoas estiveram na festa.
Prefeitos do Ceará e do Nordeste querem tabelar cachês de artistas devido a alto custo no Carnaval; VEJA
O show de Léo Santana estava marcado para 2 horas e o atraso inicial foi sentido pela multidão, que vaiou o trio no início do percurso.
No entanto, quando o Gigante cantou a primeira música, o sucesso “Posturado e Calmo”, a multidão entrou no embalo do pagodão baiano e esqueceu o cansaço. Atração mais esperada da noite, foi a primeira vez que Léo se apresentou no Carnaval de Aracati.
A simpatia do baiano e a animação eletrizante dos hits fizeram o público pular. O mar de gente foi animado pelo cantor até o sol nascer.
Quando o trio de Léo Santana e o que levava a cantora Brendynha, de Fortaleza, se encontraram no meio da avenida, os dois cantaram juntos a música "Desliza”, parceria do baiano com a cantora Melody.
Natanzinho Lima adaptou repertório brega ao Carnaval
A expectativa do público também foi alta para o show de Natanzinho Lima. O sucesso do sergipano era visível pela quantidade de fãs usando o chapéu que virou a marca do cantor.
Lorenzo Machado Costa, 13, foi um dos fãs que se concentrou na porta do trio elétrico por uma chance de ver o ídolo. O adolescente veio de Maripá (MG) para passar o Carnaval com a família no litoral do Ceará. De chapéu preto, Lorenzo vai ver o show do cantor pela primeira vez.
Já o balconista Henrique Sena da Rocha, 32, veio acompanhar Natanzinho ao vivo pela segunda vez e diz ser fã desde o início da carreira do sergipano. O chapéu preto usado por Henrique traz a frase "A vida é dura pra quem é mole", dita pelo cantor nos shows. "Gosto da energia dele, das músicas. Vim no estilo dele pra tentar tirar uma foto", disse.
Ao O POVO, o Natanzinho disse que não esperava a repercussão do chapéu que usa. “Foi uma coisa que só aconteceu. Eu nem ia usar esse na gravação, ia usar um de palha”, conta.
O cantor de 23 anos faz sucesso com músicas românticas e adaptou o repertório para tocar no Carnaval. Só no Ceará, Natanzinho agendou oito shows em oito cidades durante o período da festa. Apesar disso, não deixou de lado o que os fãs mais gostam.
“Se a gente tirar o brega, o povo reclama. A gente colocou umas músicas mais animadas, mas sem deixar a essência”, afirma.
A prefeita de Aracati, Roberta de Bismarck (Pode), diz acreditar que todas as expectativas de público foram atingidas no Carnaval de 2026. “A cidade está literalmente lotada. Isso é muito importante economicamente para o Aracati. Esses oito dias de festa geram cerca de R$ 300 milhões que ficam investidos na economia daqui”.
(Colaborou Kaio Pimentel/ Especial para O POVO)