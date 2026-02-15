Carnaval em Fortaleza: forró e piseiro agitam público no Aterrinho no 2º dia de folia

Programação no Aterrinho tem Tarcísio do Acordeon, Mateus Portela e Noda de Caju na segunda noite de festa / Crédito: Davi Rocha/Especial para O Povo

No segundo dia do Ciclo Carnavalesco de Fortaleza, os ritmos de forró e piseiro deram o tom da festa no Aterrinho da Praia de Iracema, polo oficial do Carnaval na Capital. Diferente da abertura, neste domingo, 15, é registrado um público maior na faixa de areia. A grande expectativa da programação é o show do cantor Tarcísio do Acordeon, que promete colocar os foliões para dançar ao som de sucessos do forró, da vaquejada e do piseiro. Enquanto isso, o hit “Jetski”, do DJ Pedro Sampaio, segue como uma das músicas mais cantadas pelo público durante o intervalo dos shows.

Foto: Davi Rocha/Especial para O Povo Polo da Praia de Iracema registra aumento de público e aposta em sucessos do forró e do piseiro

Forró, vaquejada e piseiro animam foliões

A programação do segundo dia no Aterrinho conta com os artistas Mateus Portela, Tarciso do Acordeon e a banda Noda de Caju, que irá encerrar a segunda noite folia com ritmos do forró, como "Pétala Neon" e "Lindos Momentos".


