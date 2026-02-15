Carnaval em Fortaleza: forró e piseiro agitam público no Aterrinho no 2º dia de folia

Carnaval em Fortaleza: forró e piseiro agitam público no Aterrinho no 2º dia de foliaSegundo dia do Ciclo Carnavalesco reúne público maior no Aterrinho da Praia de Iracema e tem Tarcísio do Acordeon como atração principal
No segundo dia do Ciclo Carnavalesco de Fortaleza, os ritmos de forró e piseiro deram o tom da festa no Aterrinho da Praia de Iracema, polo oficial do Carnaval na Capital. Diferente da abertura, neste domingo, 15, é registrado um público maior na faixa de areia.
A grande expectativa da programação é o show do cantor Tarcísio do Acordeon, que promete colocar os foliões para dançar ao som de sucessos do forró, da vaquejada e do piseiro. Enquanto isso, o hit “Jetski”, do DJ Pedro Sampaio, segue como uma das músicas mais cantadas pelo público durante o intervalo dos shows.
Forró, vaquejada e piseiro animam foliões
A programação do segundo dia no Aterrinho conta com os artistas Mateus Portela, Tarciso do Acordeon e a banda Noda de Caju, que irá encerrar a segunda noite folia com ritmos do forró, como “Pétala Neon” e “Lindos Momentos”.
Para o cantor Tarcísio do Acordeon participar do Carnaval é um momento de felicidade que, segundo ele, é um dos maiores carnavais do Brasil e destacou o Aterrinho como uma das grandes festas do país.
O cantor disse que sua expectativa era animar o público, fazer as pessoas dançarem e aproveitarem a festa. "A expectativa é botar o povo pra dançar, balançar, tomar uma… E é isso, beber e amar que o mundo tá perto de se acabar", disse. (Colaborou Victor Marvyo)