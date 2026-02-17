Cadeirinhas, fantasia e visual gótico: Jorge Aragão arrasta multidão na Domingos Olímpio com samba raiz

Cadeirinhas, fantasia e visual gótico: Jorge Aragão arrasta multidão na Domingos Olímpio com samba raizShow na madrugada desta terça-feira, 17, reuniu fãs de várias gerações que chegaram cedo para garantir lugar na avenida. Com participação do rapper Djonga e abertura de Samya Kássia, polo contou com mistura de ritmos e público animado
Leques balançando, plaquinhas penduradas no pescoço e tiaras coloridas na cabeça deram o tom da madrugada desta terça-feira de Carnaval, 17 de fevereiro, na avenida Domingos Olímpio, em Fortaleza. Onde costumam passar carros e ônibus, o que se viu foi um mar de gente pronta para curtir um samba raiz.
A festa começou com o ritmo de Samya Kássia e ganhou fôlego extra com a atração principal, o carioca Jorge Aragão, que ainda dividiu o microfone com o rapper mineiro Djonga.
O público não economizou na criatividade: de fantasias clássicas como Chaves, Seu Madruga e a boneca Emília até quem preferiu o conforto da roupa casual. Muita gente levou a própria cadeirinha de casa para garantir o bem-estar durante a espera e as apresentações.
Dona Liduína Ferreira, servidora aposentada da Universidade Federal do Ceará (UFC) e moradora do entorno, foi uma das que chegou cedo. “Faz muito tempo que eu sou fã. Inclusive eu ainda trouxe a família toda. As músicas dele me agradam demais. E agora o showzinho perto de casa, vim a pé e trouxe até a cadeirinha”, conta.
"Jorge Aragão é a voz do Carnaval", define público
A paixão pelo sambista também atravessa gerações. A estudante de moda Isa Pontes, de 20 anos, conta que o gosto pelo artista é herança familiar. “Escuto desde que eu era pequena porque é coisa da família. Em festa de família tocava. Eu queria muito ver como é que ia ser aqui”, explica a jovem, que antes de chegar à avenida passou pelos polos do Benfica e do Aterrinho da Praia de Iracema.
Isa chamou atenção pelo visual gótico, com roupas escuras e maquiagem marcada, destoando das cores vibrantes predominantes no público. "Esteticamente não pareço o público-alvo dele, mas o meu gosto musical é totalmente o Jorge Aragão", define.
Mesmo com o show previsto para 1 hora da manhã, a frente do palco já era ocupada cerca de quatro horas antes. Isabela Constantino, de 23 anos, professora de artes, foi uma das que encarou o plantão pela música. “O Jorge Aragão é tudo, é a voz do Carnaval, a voz do samba. Ano passado ele abriu o pré-Carnaval aqui e ele merece que a gente esteja aqui desde cedo."
Para aguentar o ritmo após passar por outros polos da Cidade, como o do Mercado dos Pinhões, Isabela revela a estratégia: “A gente cansa um pouquinho, mas toma um café, toma um caldo e aí vem.”
No palco, Jorge Aragão entregou um repertório de clássicos que fez o público cantar “com a alma aberta e os olhos fechados” durante pouco mais de uma hora. Nem mesmo a ameaça de chuva fez a multidão arredar o pé. O presente da noite foi a participação especial de Djonga, que subiu ao palco para cantar com o sambista.
A programação na avenida Domingos Olímpio segue na noite desta terça-feira, com show de Chico César encerrando o ciclo carnavalesco de Fortaleza.
(Colaborou Kaio Pimentel/ Especial para O POVO)