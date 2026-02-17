Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cadeirinhas, fantasia e visual gótico: Jorge Aragão arrasta multidão na Domingos Olímpio com samba raiz

Show na madrugada desta terça-feira, 17, reuniu fãs de várias gerações que chegaram cedo para garantir lugar na avenida. Com participação do rapper Djonga e abertura de Samya Kássia, polo contou com mistura de ritmos e público animado
Leques balançando, plaquinhas penduradas no pescoço e tiaras coloridas na cabeça deram o tom da madrugada desta terça-feira de Carnaval, 17 de fevereiro, na avenida Domingos Olímpio, em Fortaleza. Onde costumam passar carros e ônibus, o que se viu foi um mar de gente pronta para curtir um samba raiz.

Foliões antecipam chegada à Domingos Olímpio para show de Jorge Aragão nesta terça-feira; VEJA

A festa começou com o ritmo de Samya Kássia e ganhou fôlego extra com a atração principal, o carioca Jorge Aragão, que ainda dividiu o microfone com o rapper mineiro Djonga.

O público não economizou na criatividade: de fantasias clássicas como Chaves, Seu Madruga e a boneca Emília até quem preferiu o conforto da roupa casual. Muita gente levou a própria cadeirinha de casa para garantir o bem-estar durante a espera e as apresentações.

Dona Liduína Ferreira, servidora aposentada da Universidade Federal do Ceará (UFC) e moradora do entorno, foi uma das que chegou cedo. “Faz muito tempo que eu sou fã. Inclusive eu ainda trouxe a família toda. As músicas dele me agradam demais. E agora o showzinho perto de casa, vim a pé e trouxe até a cadeirinha”, conta.

Polo Domingos Olímpio, em Fortaleza, recebeu apresentação de Jorge Aragão com participação de Djonga no Carnaval 2026
Polo Domingos Olímpio, em Fortaleza, recebeu apresentação de Jorge Aragão com participação de Djonga no Carnaval 2026 Crédito: Davi Rocha/Especial para O Povo
"Jorge Aragão é a voz do Carnaval", define público

A paixão pelo sambista também atravessa gerações. A estudante de moda Isa Pontes, de 20 anos, conta que o gosto pelo artista é herança familiar. “Escuto desde que eu era pequena porque é coisa da família. Em festa de família tocava. Eu queria muito ver como é que ia ser aqui”, explica a jovem, que antes de chegar à avenida passou pelos polos do Benfica e do Aterrinho da Praia de Iracema.

Isa chamou atenção pelo visual gótico, com roupas escuras e maquiagem marcada, destoando das cores vibrantes predominantes no público. "Esteticamente não pareço o público-alvo dele, mas o meu gosto musical é totalmente o Jorge Aragão", define.

Mesmo com o show previsto para 1 hora da manhã, a frente do palco já era ocupada cerca de quatro horas antes. Isabela Constantino, de 23 anos, professora de artes, foi uma das que encarou o plantão pela música. “O Jorge Aragão é tudo, é a voz do Carnaval, a voz do samba. Ano passado ele abriu o pré-Carnaval aqui e ele merece que a gente esteja aqui desde cedo."

Para aguentar o ritmo após passar por outros polos da Cidade, como o do Mercado dos Pinhões, Isabela revela a estratégia: “A gente cansa um pouquinho, mas toma um café, toma um caldo e aí vem.”

No palco, Jorge Aragão entregou um repertório de clássicos que fez o público cantar “com a alma aberta e os olhos fechados” durante pouco mais de uma hora. Nem mesmo a ameaça de chuva fez a multidão arredar o pé. O presente da noite foi a participação especial de Djonga, que subiu ao palco para cantar com o sambista.

A programação na avenida Domingos Olímpio segue na noite desta terça-feira, com show de Chico César encerrando o ciclo carnavalesco de Fortaleza.

(Colaborou Kaio Pimentel/ Especial para O POVO)

