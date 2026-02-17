Cadeirinhas, fantasia e visual gótico: Jorge Aragão arrasta multidão na Domingos Olímpio com samba raiz

Polo Domingos Olímpio, em Fortaleza, recebeu apresentação de Jorge Aragão com participação de Djonga no Carnaval 2026 / Crédito: Davi Rocha/Especial para O Povo

Leques balançando, plaquinhas penduradas no pescoço e tiaras coloridas na cabeça deram o tom da madrugada desta terça-feira de Carnaval, 17 de fevereiro, na avenida Domingos Olímpio, em Fortaleza. Onde costumam passar carros e ônibus, o que se viu foi um mar de gente pronta para curtir um samba raiz. Foliões antecipam chegada à Domingos Olímpio para show de Jorge Aragão nesta terça-feira; VEJA



A festa começou com o ritmo de Samya Kássia e ganhou fôlego extra com a atração principal, o carioca Jorge Aragão, que ainda dividiu o microfone com o rapper mineiro Djonga.

O público não economizou na criatividade: de fantasias clássicas como Chaves, Seu Madruga e a boneca Emília até quem preferiu o conforto da roupa casual. Muita gente levou a própria cadeirinha de casa para garantir o bem-estar durante a espera e as apresentações.

Dona Liduína Ferreira, servidora aposentada da Universidade Federal do Ceará (UFC) e moradora do entorno, foi uma das que chegou cedo. "Faz muito tempo que eu sou fã. Inclusive eu ainda trouxe a família toda. As músicas dele me agradam demais. E agora o showzinho perto de casa, vim a pé e trouxe até a cadeirinha", conta. Polo Domingos Olímpio, em Fortaleza, recebeu apresentação de Jorge Aragão com participação de Djonga no Carnaval 2026 Crédito: Davi Rocha/Especial para O Povo "Jorge Aragão é a voz do Carnaval", define público A paixão pelo sambista também atravessa gerações. A estudante de moda Isa Pontes, de 20 anos, conta que o gosto pelo artista é herança familiar. "Escuto desde que eu era pequena porque é coisa da família. Em festa de família tocava. Eu queria muito ver como é que ia ser aqui", explica a jovem, que antes de chegar à avenida passou pelos polos do Benfica e do Aterrinho da Praia de Iracema.

Isa chamou atenção pelo visual gótico, com roupas escuras e maquiagem marcada, destoando das cores vibrantes predominantes no público. "Esteticamente não pareço o público-alvo dele, mas o meu gosto musical é totalmente o Jorge Aragão", define. Mesmo com o show previsto para 1 hora da manhã, a frente do palco já era ocupada cerca de quatro horas antes. Isabela Constantino, de 23 anos, professora de artes, foi uma das que encarou o plantão pela música. “O Jorge Aragão é tudo, é a voz do Carnaval, a voz do samba. Ano passado ele abriu o pré-Carnaval aqui e ele merece que a gente esteja aqui desde cedo." Para aguentar o ritmo após passar por outros polos da Cidade, como o do Mercado dos Pinhões, Isabela revela a estratégia: “A gente cansa um pouquinho, mas toma um café, toma um caldo e aí vem.”