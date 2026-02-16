Foliões chegam à Domingos Olímpio para show de Jorge Aragão

Foliões antecipam chegada à Domingos Olímpio para show de Jorge Aragão nesta terça-feiraPúblico ocupa a frente do palco com quatro horas de antecedência para acompanhar a apresentação do sambista carioca no Carnaval de Fortaleza
Resumo
Foliões chegam 4 horas antes, como Liduina Ferreira, que levou sua própria cadeira para garantir um lugar privilegiado
O público jovem percorre diversos locais, como Benfica e Aterrinho, antes de seguir para o desfile na avenida
Para Isabela Constantino, o artista merece o esforço de cruzar a cidade
A Avenida Domingos Olímpio registra concentração de público na noite desta segunda-feira, 16, em preparação para o show de Jorge Aragão. A apresentação, uma das mais aguardadas da programação oficial de Fortaleza, está prevista para começar à 1 hora da madrugada de terça-feira, 17 de fevereiro.
Mesmo com o intervalo de cerca de quatro horas para o início da apresentação, foliões já ocupam o espaço próximo ao palco.
É o caso de Liduina Ferreira, aposentada da Universidade Federal do Ceará (UFC) e moradora da região, que optou por chegar cedo para garantir a visualização privilegiada. "Faz muitos anos que sou fã. Trouxe a família e até a cadeirinha para esperar o show perto de casa", afirma.
A movimentação na Domingos Olímpio também atrai um público jovem que acompanhou a programação em outros pontos da Cidade antes de se deslocar para o polo dos desfiles. Isa Pontes, 20, estudante de moda, relata que a escolha pelo local se deve ao repertório familiar. "Escuto desde pequena por causa das festas em família. Antes de vir para cá, passei pelo Benfica e pelo Aterrinho da Praia de Iracema", diz.
A dinâmica de percorrer diferentes circuitos é compartilhada por outros frequentadores. Isabela Constantino, 23, professora de artes, chegou ao local após passar pelos polos do Benfica e dos Pinhões.
Para manter o fôlego até o encerramento da madrugada, ela menciona o consumo de café e alimentos no entorno. "O Jorge Aragão é a voz do samba. Ele merece que a gente esteja aqui quatro horas antes", justifica.