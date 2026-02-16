Foliões chegam à Domingos Olímpio para show de Jorge Aragão

Público ocupa a frente do palco com quatro horas de antecedência para acompanhar a apresentação do sambista carioca no Carnaval de Fortaleza

A Avenida Domingos Olímpio registra concentração de público na noite desta segunda-feira, 16, em preparação para o show de Jorge Aragão . A apresentação, uma das mais aguardadas da programação oficial de Fortaleza, está prevista para começar à 1 hora da madrugada de terça-feira, 17 de fevereiro.

Mesmo com o intervalo de cerca de quatro horas para o início da apresentação , foliões já ocupam o espaço próximo ao palco.

É o caso de Liduina Ferreira, aposentada da Universidade Federal do Ceará (UFC) e moradora da região, que optou por chegar cedo para garantir a visualização privilegiada. "Faz muitos anos que sou fã. Trouxe a família e até a cadeirinha para esperar o show perto de casa" , afirma.

A movimentação na Domingos Olímpio também atrai um público jovem que acompanhou a programação em outros pontos da Cidade antes de se deslocar para o polo dos desfiles. Isa Pontes, 20, estudante de moda, relata que a escolha pelo local se deve ao repertório familiar. "Escuto desde pequena por causa das festas em família. Antes de vir para cá, passei pelo Benfica e pelo Aterrinho da Praia de Iracema", diz.

Isa Pontes, 20, faculdade de moda no polo Domingos Olímpio Crédito: Davi Rocha / Especial para O Povo

A dinâmica de percorrer diferentes circuitos é compartilhada por outros frequentadores. Isabela Constantino, 23, professora de artes, chegou ao local após passar pelos polos do Benfica e dos Pinhões.