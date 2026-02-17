Carnaval 2026: chuva interrompe festa no Passeio Público

Carnaval 2026: festa no Passeio Público é interrompida por causa da chuvaProgramação infantil do último dia de Carnaval foi cancelada pela chuva por questões de segurança
O evento de Carnaval no Passeio Público, em Fortaleza, foi interrompido na manhã desta terça-feira, 17, por causa da chuva e por questões de segurança. A organização decidiu encerrar as atividades após avaliar os riscos provocados pela água e pela estrutura elétrica montada no local.
Segundo a produtora Ana Paula Gameleira, o gerador precisou ser desligado porque havia tomadas externas expostas. A medida foi tomada para evitar acidentes, especialmente com o público infantil.
No momento do cancelamento, cerca de 100 pessoas estavam no espaço, muitas delas ainda sob chuva.
Chuva provoca cancelamento no último dia de Carnaval
A programação havia começado às 9 horas. A cantora Gal Saldanha conseguiu realizar sua apresentação completa, com duração aproximada de 40 minutos.
No entanto, o Projeto Carambola e Tia Samila não conseguiram finalizar as atividades previstas. Este domingo marcava o último dia do evento no local.
Identificação infantil e apoio operacional
Segundo Alexandre Dias, da produção do evento, o espaçocontou com identificação por pulseiras para as crianças, com nome e telefone dos responsáveis, medida já adotada em anos anteriores. Cerca de 23 pessoas atuavam nessa organização.
O espaço também teve apoio de Guarda Municipal, Polícia Militar, Bombeiros, brigadistas, Samu e AMC. Durante os dias de programação, houve apenas atendimentos leves, como mal-estar por calor.
O cancelamento por chuva foi o único no Carnaval do Passeio Público; no Pré-Carnaval, uma atividade infantil na Cidade da Criança também foi suspensa.