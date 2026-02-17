Carnaval 2026: chuva interrompe festa no Passeio Público

Foliões acompanham programação infantil sob chuva no Passeio Público antes do cancelamento do evento por questões de segurança. / Crédito: Camila Maia/O POVO

O evento de Carnaval no Passeio Público, em Fortaleza, foi interrompido na manhã desta terça-feira, 17, por causa da chuva e por questões de segurança. A organização decidiu encerrar as atividades após avaliar os riscos provocados pela água e pela estrutura elétrica montada no local. Segundo a produtora Ana Paula Gameleira, o gerador precisou ser desligado porque havia tomadas externas expostas. A medida foi tomada para evitar acidentes, especialmente com o público infantil.

No momento do cancelamento, cerca de 100 pessoas estavam no espaço, muitas delas ainda sob chuva.