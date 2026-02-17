Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Carnaval 2026: chuva interrompe festa no Passeio Público

Carnaval 2026: festa no Passeio Público é interrompida por causa da chuva

Programação infantil do último dia de Carnaval foi cancelada pela chuva por questões de segurança
Atualizado às Autor Izabele Vasconcelos, Camila Maia
Izabele Vasconcelos, Camila Maia Autor
Tipo Notícia

O evento de Carnaval no Passeio Público, em Fortaleza, foi interrompido na manhã desta terça-feira, 17, por causa da chuva e por questões de segurança. A organização decidiu encerrar as atividades após avaliar os riscos provocados pela água e pela estrutura elétrica montada no local.

Segundo a produtora Ana Paula Gameleira, o gerador precisou ser desligado porque havia tomadas externas expostas. A medida foi tomada para evitar acidentes, especialmente com o público infantil.

No momento do cancelamento, cerca de 100 pessoas estavam no espaço, muitas delas ainda sob chuva.

Chuva provoca cancelamento no último dia de Carnaval

A programação havia começado às 9 horas. A cantora Gal Saldanha conseguiu realizar sua apresentação completa, com duração aproximada de 40 minutos.

No entanto, o Projeto Carambola e Tia Samila não conseguiram finalizar as atividades previstas. Este domingo marcava o último dia do evento no local. 

Identificação infantil e apoio operacional

Segundo Alexandre Dias, da produção do evento, o espaçocontou com identificação por pulseiras para as crianças, com nome e telefone dos responsáveis, medida já adotada em anos anteriores. Cerca de 23 pessoas atuavam nessa organização.

O espaço também teve apoio de Guarda Municipal, Polícia Militar, Bombeiros, brigadistas, Samu e AMC. Durante os dias de programação, houve apenas atendimentos leves, como mal-estar por calor.

O cancelamento por chuva foi o único no Carnaval do Passeio Público; no Pré-Carnaval, uma atividade infantil na Cidade da Criança também foi suspensa.

