Carnaval na Praia do Futuro: tanquilidade e elogio à limpeza

Praia do Futuro é buscada pela tranquilidade e elogiada pela limpeza no CarnavalFortalezenses e pessoas de outros lugares optaram por diversão mais tranquila e alegria junto da família na segunda-feira, 16, de Carnaval
Resumo
O sol firme e a ausência de chuva favoreceram o lazer de famílias e praticantes de esportes
Frequentadores elogiaram a limpeza e a tranquilidade do local, mesmo com as barracas cheias
O perfil do público reuniu desde moradores locais até turistas do interior do Estado
A programação focou em momentos de paz, banho de mar e gastronomia típica cearense.
É tempo de Carnaval. E mesmo para os que buscam lazer e sossego longe dos blocos de rua, Fortaleza segue sendo opção para muito calor, mar, areia e ambiente para todas as idades.
Sem a chuva para atrapalhar os planos daqueles que queriam aproveitar o feriado de diferentes formas, mas não embarcam na folia, a Praia do Futuro estava aprazível para a tranquilidade, mesmo com barracas cheias, dezenas de pessoas praticando esportes como frescobol, vôlei ou só quem gostaria de se banhar.
Este cenário atraiu o estudante Gabriel Veras, 16, e família. Ele confessou que não são de curtir muito a chamada “muvuca”, mas deixaram o conforto e a tranquilidade da casa para aproveitar uma bela manhã de sol para se banharem.
“É tranquilo. Minha família não é muito de curtir, não. (Ficamos) só em casa mesmo”, disse.
Leia mais
Não era só a família do Gabriel que, sendo menos carnavalescas, deixam de curtir o feriado como um bom cearense de uma forma diferente.
Assim foi com Maria Francisca Guedes, 68, chamada carinhosamente de Zinha, que elogiou a limpeza da praia e ao lado de sua família se entregou ao espírito do Ceará.
“Gosto demais de Fortaleza. A praia tá linda, tá ótima, o sol tá maravilhoso e assim vai levando. Fiquei só com a família. Comer um peixinho com baião. O cearense gosta, né?!”, declarou.
Não que quem estivesse na praia não gosta de festas, mas com os dias de Carnaval se passando, há momentos para celebrar nas ruas e já nesta segunda-feira acompanhar os familiares em uma programação mais tranquila, como conta Lívia Pereira, 25, em sua primeira ida à Praia do Futuro.
“Eu já fui para as festas e hoje resolvi vir com a minha família passar o dia na praia. É a primeira vez que vim para cá, gostei muito da praia e da comida também. Tá lotado, mas não tá muito cheio não”, relata.
Clima praieiro não serviu apenas para os fortalezenses nesta segunda-feira. Teve quem veio de longe e escolheu a dedo a Praia do Futuro para passar o dia também em família, como o professor Idilvan, 57, de Iguatu, localizado no Centro-Sul do Ceará e distante 325,56 km de Fortaleza.
“Marcando presença aqui na Praia do Futuro nesse momento excelente, muito bem organizado o local. Como sabemos, é um local bem frequentado e tudo isso aqui nos traz só momentos de alegria, lazer e fazer com que isso continue porque precisamos desse momento”, disse.
“Gosto de coisa mais tranquila. Sei que tem os carnavais de muito movimento, mas nesse momento temos a preferência pela Praia do Futuro, na qual todos participam e é um local de lazer, tranquilo e paz”, complementou.