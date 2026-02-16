Carnaval na Praia do Futuro: tanquilidade e elogio à limpeza

Movimentação na Praia do Futuro / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Resumo Muitos banhistas escolheram a Praia do Futuro para fugir da agitação dos blocos de Carnaval

O sol firme e a ausência de chuva favoreceram o lazer de famílias e praticantes de esportes

Frequentadores elogiaram a limpeza e a tranquilidade do local, mesmo com as barracas cheias

O perfil do público reuniu desde moradores locais até turistas do interior do Estado

A programação focou em momentos de paz, banho de mar e gastronomia típica cearense. É tempo de Carnaval. E mesmo para os que buscam lazer e sossego longe dos blocos de rua, Fortaleza segue sendo opção para muito calor, mar, areia e ambiente para todas as idades.

Sem a chuva para atrapalhar os planos daqueles que queriam aproveitar o feriado de diferentes formas, mas não embarcam na folia, a Praia do Futuro estava aprazível para a tranquilidade, mesmo com barracas cheias, dezenas de pessoas praticando esportes como frescobol, vôlei ou só quem gostaria de se banhar.

Este cenário atraiu o estudante Gabriel Veras, 16, e família. Ele confessou que não são de curtir muito a chamada “muvuca”, mas deixaram o conforto e a tranquilidade da casa para aproveitar uma bela manhã de sol para se banharem. “É tranquilo. Minha família não é muito de curtir, não. (Ficamos) só em casa mesmo”, disse. Gabriel Veras, 16, foi em busca de tranquilidade com a família Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

“Gosto demais de Fortaleza. A praia tá linda, tá ótima, o sol tá maravilhoso e assim vai levando. Fiquei só com a família. Comer um peixinho com baião. O cearense gosta, né?!”, declarou. Maria Francisca Guedes, 68, chamada carinhosamente de Zinha Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Não que quem estivesse na praia não gosta de festas, mas com os dias de Carnaval se passando, há momentos para celebrar nas ruas e já nesta segunda-feira acompanhar os familiares em uma programação mais tranquila, como conta Lívia Pereira, 25, em sua primeira ida à Praia do Futuro.