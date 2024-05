Cannes 2024: George Lucas é homenageado; relembre sucessos do diretor

George Lucas receberá a Palma de Ouro Honorária no 77º Festival de Cannes. Crédito: Reprodução/Facebook Lucasfilm

O diretor, roteirista e produtor George Lucas receberá a Palma de Ouro Honorária no sábado, 25 de maio, durante a cerimônia de encerramento do 77º Festival de Cannes. Apesar de nunca ter levado o Oscar individualmente, ele é o criador de uma das franquias mais lucrativas do cinema. Além das três trilogias de “Star Wars”, ele participou do desenvolvimento de diversos longas renomados, desde “Loucuras de Verão” até a saga “Indiana Jones”, que ele mesmo criou. Relembre a seguir, os maiores sucessos do George Lucas durante sua trajetória. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine George Lucas: primeira trilogia de Star Wars (1977-1983)

A chamada “Trilogia Original” de Star Wars compõe a primeira série de filmes de uma franquia de ficção científica criada por George Lucas. Os filmes foram elogiados pelo enredo, evolução dos personagens, a trilha sonora de John Williams e seus avanços em efeitos visuais.

Ela foi inteiramente produzida pela Lucasfilm, empresa fundada pelo cineasta, e é composta pelos filmes: Uma Nova Esperança (1977), O Império Contra Ataca (1980) e O Retorno do Jedi (1983). Juntos, os três filmes acumularam 10 estatuetas douradas do Oscar, as únicas de toda a saga. Os três longas narram a Guerra Civil Galáctica travada entre a aliança rebelde e o império galáctico, bem como a jornada heroica de Luke Skywalker em sua tentativa de se tornar um cavaleiro jedi para derrotar Darth Vader. Onde assistir: Assinatura no Disney+

A "Trilogia Prequela" de Star Wars, antecede à trama da "Trilogia Original". George Lucas já havia planejado a trilogia retroativa antes do lançamento do primeiro filme, mas ela só foi produzida no fim de 1990, quando a tecnologia havia avançado de forma que permitisse maiores efeitos visuais. A trilogia compreende os filmes: A ameaça Fantasma (1999), Ataque dos Clones (2002) e A Vingança dos Sith (2005). Os eventos destes filmes narram o treinamento de Anakin Skywalker e sua eventual passagem para o lado sombrio. Ela apresenta diversos cenários inexplorados nos filmes anteriores. Anos depois, em 2012, a Disney comprou a Lucasfilm de George Lucas, que chegou a deixar um esboço narrativo para mais uma trilogia futura — que estreou entre 2015 e 2019. Os filmes, porém, não seguiram as ideias do criador e o resultado acabou frustrando muitos fãs. Onde assistir: Assinatura no Disney+