Cannes 2024: Meryl Streep é homenageada; relembre sucessos da atriz

Meryl Streep receberá a Palma de Ouro honorária na noite de abertura da 77ª edição do Festival de Cinema de Cannes. A atriz retorna ao Cannes após 35 anos, quando ganhou o prêmio de Melhor Atriz por "Um Grito no Escuro".

O longa foi indicado a três categorias do Oscar: Melhor Filme, Melhor Roteiro Original e Melhor Trilha Sonora Original.

Na trama, Meryl Streep é Orlean, presidente dos Estados Unidos que prefere negar a ciência e continuar com sua agenda de compromissos oficiais a ter que lidar com a notícia de que o mundo irá acabar.

“ Não Olhe Para Cima ” conta a história de Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) e Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence), dois astrônomos que descobrem que um cometa está em rota de colisão com a Terra e pode acabar com nosso planeta.

Meryl dá vida à tia das protagonistas, que apesar de ter um humor sarcástico está sempre pronta para ajudá-las. A trama é baseada no livro "Mulherzinhas” de Louisa May, e ganhou o Oscar 2020 na categoria Melhor Figurino.

Meryl Streep: The Post - A Guerra Secreta (2017)



Em The Post - A Guerra Secreta, Meryl Streep interpreta Kat Graham, dona do The Washington Post, um jornal local que está prestes a lançar suas ações na Bolsa de Valores para se capitalizar e, consequentemente, ganhar fôlego financeiro.

Ben Bradlee (Tom Hanks) é o editor-chefe do jornal, ávido por alguma grande notícia que possa fazer com que o jornal suba de patamar no sempre acirrado mercado jornalístico.

Onde assistir: Netflix, Globoplay, Star + e disponível a partir de R$ 6,90 nas plataformas Apple TV+, Amazon Prime Video, YouTube Filmes e Google Play Filmes.