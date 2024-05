'Megalopolis': obra faraônica de Coppola chega após 40 anos

Obra megalomâniaca do diretor de "O Poderoso Chefão" e "Apocalypse Now" passou por diversos percalços até uma tentativa de chegar a sua apoteose

Francis Ford Coppola, 85, é um dos maiores cineastas da história do cinema. O diretor está imortalizado com clássicos atemporais e consagrados como "Drácula de Bram Stoker (1992)", "A Conversação (1974)", "Apocalypse Now (1979)" e a trilogia "O Poderoso Chefão". Estas obras, principalmente os filmes sobre máfia e a Guerra do Vietnã, possuem algo em comum, foram produzidos em meio a um verdadeiro caos.

Briga do diretor por controle criativo contra o estúdio, venda de imóvel para custear a produção, mudanças recorrentes no roteiro e uma desorganização misturada com loucura e drogas, no caso de "Apocalypse Now". Com a fórmula perfeita para o fracasso retumbante, Coppola mostrou ser único e conseguiu colocar suas ideias nos filmes e criar obras espetaculares.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com "Megalopolis (2024)" não foi diferente, mas em níveis ainda mais megalomaníacos. A produção está na mente do diretor desde os anos 80, mas foi por diversas vezes colocada de lado. A ideia de uma Nova Iorque futurista e inspirada no Império Romano, algo do fascínio de Coppola, é por si só desafiador.