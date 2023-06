Com 80 anos, Harrison Ford nega aposentadoria após ‘Indiana Jones 5’

"Indiana Jones e a Relíquia do Destino" será o último filme da franquia com Harrison Ford; ator irá atuar em novos projetos

Marcado para estrear nos cinemas mundiais no dia 30 de junho, “Indiana Jones e a Relíquia do Destino” traz, mais uma vez, Harrison Ford como o protagonista da saga.

Prestes a completar 81 anos de idade, que serão celebrados em 13 de julho, esta será a última aparição do ator estadunidense como o personagem principal da franquia de aventura criada por George Lucas em 1981.

Em entrevista à CNN, Harrison Ford comentou que o quinto longa-metragem de “Indiana Jones” irá “aproveitar” a sua idade atual, sendo a “conclusão” adequada para a sua presença nos filmes.

“[No novo filme] eu queria que enfrentássemos a questão da idade de frente. Não para esconder minha idade, mas para aproveitá-la ao contar a história. O último terminou em uma espécie de animação suspensa. Não havia um sentimento de conclusão ou o fechamento que eu sempre esperei, ou a fala sobre essa questão da idade. Não fazendo piadas sobre isso, mas tornando-o uma coisa real”, explicou.

Harrisson, no entanto, afirma que não irá se aposentar “tão cedo” e seguirá atuando em novos projetos. “Eu não me saio bem quando não tenho trabalho. Eu amo trabalhar. Adoro me sentir útil. Eu quero ser útil”, detalhou o ator.

O artista estadunidense atualmente está no elenco de “Shrinking”, série de comédia da Apple TV, e do drama da Paramount+ “1923”, além de “Capitão América: Admirável Mundo Novo”, futuro filme do herói da Marvel.



"Indiana Jones" chega ao 5º filme com Harrison Ford



O quinto filme da franquia de Indiana Jones ganhou o primeiro trailer. Previsto para estrear no mês julho nos cinemas internacionais, “Indiana Jones e a Relíquia do Destino” conta com Harrison Ford retornando ao papel principal, além de Phoebe Waller-Bridge e Antonio Banderas.

Com o primeiro filme lançado em 1981, sob a direção de Steven Spielberg e produção de George Lucas, “Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida” já contava com Harrison Ford no papel do arqueólogo e conquistou as bilheterias por todo o mundo.

“Indiana Jones” tornou-se uma franquia, gerando três sequências de sucesso: “O Templo da Perdição”, em 1984, “A Última Cruzada”, de 1989, e “O Reino da Caveira de Cristal”, em 2008. A mais recente, “Indiana Jones e a Relíquia do Destino”, irá estrear no dia 30 de julho deste ano.

Assista o trailer de “Indiana Jones e a Relíquia do Destino”:

