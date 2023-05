Dia de Star Wars: como o 4 de maio foi adotado por fãs da saga

Você sabia que o dia 4 de maio é celebrado pelos fãs da saga como Dia de Star Wars? A data foi escolhida pela semelhança em inglês entre a pronúncia da data e a frase mais icônica da franquia: "May the fourth" ("Maio, o quarto") e "May the Force be with you" ("que a força esteja com você").

Embora a anedota fosse conhecida há muito tempo entre aqueles imersos na cultura dos filmes, 4 de maio era uma data de pouco impacto mesmo entre os seguidores mais fiéis da franquia. Quando as redes sociais entraram em cena, internautas que conheciam o universo ficcional começaram a marcar o dia, compartilhando curiosidades, teorias e fotos de uma das histórias de maior impacto na cultura pop.

Com o tempo, as celebrações das redes sociais começaram a migrar para espaços físicos. O primeiro evento de impacto aconteceu no Canadá, na cidade de Toronto, em 2011. Na época, um ano antes da Disney comprar a franquia, alguns comediantes fãs do universo cinematográfico de George Lucas organizaram uma maratona de filmes em um cinema local.

Um ano depois, o Dia de Star Wars já era um feriado no calendário de marketing da Disney e Lucasfilm. Com isso, cada vez mais países e cidades começaram a receber suas próprias comemorações alusivas à data, como maratonas dos nove filmes, produtos promocionais e ações de marketing.

No Brasil, algumas atividades estão previstas para acontecer, como o evento organizado em São Paulo para promover o jogo "Jedi Survivor". Em Fortaleza, a loja Lego no shopping Iguatemi Bosque dará, em compras a partir de R$199,99 da linha Star Wars, uma moeda colecionável da franquia.



Star Wars Visions: Volume 2

Como parte das celebrações do Dia de Star Wars, está disponível a partir de hoje o segundo volume de "Star Wars Visions", no Disney+. Uma das inspirações de George Lucas ao criar sua franquia de ficção foram os filmes de samurais de Akira Kurosawa. Visions é um projeto que permitiu a estúdios de animação japoneses reimaginar Star Wars da mesma forma. No primeiro volume, sete estúdios foram contemplados.

No volume dois, a oportunidade foi expandida para animadores de outros países. A temporada lançada hoje conta com nove episódios, dos estúdios: El Guri (Espanha), Cartoon Saloon (Irlanda), Punkrobot (Chile), Aardman (Reino Unido), Studio Mir (Coréia do Sul), Studio La Cachette (França), 88 Pictures (Índia) e D’art Shtajio (Japão) e Triggerfish Animation (África do Sul).

Cada Estúdio teve sua oportunidade de produzir o próprio curta, com liberdade criativa para alterar até mesmo conceitos já firmes do cânone da franquia. O primeiro volume, lançado em 2021, chegou a concorrer ao prêmio do Emmy na categoria de melhor programa de curtas de animação, mas perdeu para a série da Netflix "Love, Death + Robots"

Thatcher e o 4 de maio

Entre as histórias que envolvem o 4 de maio e a popularidade de Star Wars, está a ex-primeira-ministra do Reino Unido, Margaret Thatcher. Dois anos após a estreia do primeiro filme da franquia, Thatcher foi eleita para o cargo, e em 4 de maio seus apoiadores publicaram no "The London Evening News" um agradecimento: "May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations” (Tradução: Que o ‘quarto’ esteja com você, Maggie. Parabéns”.

No site oficial da franquia de Star Wars, essa é descrita como a primeira associação entre a data e a série de filmes criada por George Lucas.

