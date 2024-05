Cannes: 6 brasileiros já ganharam no festival; confira premiados

Um dos festivais mais respeitados mundialmente é o Festival Anual de Cinema de Cannes , que em 2024 vai para a sua 77ª edição. O Brasil está presente na disputa com o filme "Motel Destino", do cineasta cearense Karim Aïnouz .

“O Cangaceiro”, de Lima Barreto, rendeu o primeiro prêmio do Brasil no Festival de Cannes, em uma categoria já extinta: a de Filme de Aventura.

No entanto, outras 5 produções já foram premiadas em outras categorias do festival. Confira a seguir mais sobre os filmes brasileiros que já foram premiados no Cannes.

Antônio das Mortes é um antigo matador de cangaceiros contratado por um coronel para matar um beato agitador. Ele confronta sua vítima, mas decide poupar sua vida. Mais tarde, ele resolve apoiar a causa do povo contra os desmandos do coronel.

No caso de “O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro,” o prêmio foi para Glauber Rocha, que venceu a categoria de Melhor Diretor no Festival de Cannes.

Teodoro, do bando de cangaceiros de Galdino Ferreira, se apaixona por Olívia, professora capturada pelo bando durante um ataque. Mas o romance acaba provocando ciúmes na mulher do capitão, que ama Teodoro em segredo.

Brasil em Cannes: Linha de Passe (2008)



Anos depois, o Brasil voltou a ser premiado na mesma categoria do vencedor anterior. Dessa vez, Sandra Corveloni ganhou o prêmio como Melhor Interpretação Feminina pelo papel de Cleusa em “Linha de Passe”, de Walter Salles e Daniela Thomas.

Quatro irmãos são criados pela mãe, que trabalha como empregada doméstica e está mais uma vez grávida de pai desconhecido. Com a ausência do pai, lutam por seus sonhos e um deles vê seu talento como jogador de futebol a esperança de uma vida melhor.

Brasil em Cannes: Bacurau (2019)



O faroeste de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles foi até Cannes e conquistou o Prêmio do Júri, uma das principais categorias do festival.

Os moradores de Bacurau, um pequeno povoado do sertão brasileiro, descobrem que a comunidade não consta mais em qualquer mapa. Aos poucos, eles percebem algo estranho na região: enquanto drones passeiam pelos céus, estrangeiros chegam à cidade.

Quando carros são baleados e cadáveres começam a aparecer, os habitantes chegam à conclusão de que estão sendo atacados. Agora, o grupo precisa identificar o inimigo e criar coletivamente um meio de defesa.

A história do Brasil em Cannes possui momentos marcantes, sobretudo, em relação às produções nordestinas. O primeiro filme a ser indicado ao prêmio da Palma de Ouro, “Sertão”, em 1949 é da região.

O único vencedor na categoria principal, “O Pagador de Promessas”, é também do Nordeste brasileiro. Entre os destaques das indicações estão a adaptação de “Vidas Secas”, “Bacurau”, “O Cangaceiro”, entre outros.

Este ano, o suspense erótico “Motel Destino” do cearense Karim Aïnouz é quem está na disputa na categoria Palma de Ouro. Com um extenso elenco de mais de 500 atores, o filme trata sobre um motel no nordeste do Brasil.

A Pandora Filmes pretende lançar o filme nos cinemas no Brasil ainda durante o mês de maio.