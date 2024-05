The Acolyte: data de estreia, história, quando se passa, elenco e mais

Dois episódios da série The Acolyte serão disponibilizados logo no lançamento; depois, os capítulos chegarão de maneira semanal, totalizando oito; veja

The Acolyte , nova série do universo de Star Wars, recebeu novo trailer neste mês de maio e estreará no serviço de streaming Disney+ no dia 4 de junho de 2024 . Dois episódios serão disponibilizados logo no lançamento; depois, os capítulos chegarão de maneira semanal, totalizando oito episódios.

The Acolyte: quando será a estreia?

A estreia da série The Acolyte será no dia 4 de junho de 2024, uma terça-feira, no serviço de streaming Disney+. Na data, os dois primeiros episódios estarão disponíveis.

The Acolyte: quantos episódios terá a série?

Esta temporada de The Acolyte será composta por oito episódios. Após o lançamento inicial dos dois primeiros, os seis capítulos restantes serão disponibilizados semanalmente. Logo, o episódio final está previsto para o dia 16 de julho.

The Acolyte: qual a história da série?

Situada nos últimos dias da Alta República, The Acolyte mostra uma jovem padawan (aprendiz) se reunindo com seu mestre Jedi para investigar uma série de assassinatos. No caminho, eles se deparam com forças mais sinistras do que esperavam.

The Acolyte: em qual período a série se passa?

Novo capítulo na saga Star Wars, The Acolyte se passa cerca de 100 anos antes dos acontecimentos de A Ameaça Fantasma.

A série apresentará novos personagens para a saga e poderá mostrar como os Sith agiram no período, antes do Império surgir. No cânone de Star Wars, acólito é uma palavra utilizada para descrever seguidores dos lordes Siths.

The Acolyte: quem está no elenco da série?

Amandla Stenberg (O Ódio que Você Semeia)

Lee Jung-jae (Round 6)

Manny Jacinto (The Good Place)

Dafne Keen (Logan)

Charlie Barnett (Chicago Fire)

Jodie Turner-Smith (Sem Remorso)

Rebecca Henderson (Boneca Russa)

Dean-Charles Chapman (1917)

Joonas Suotamo (voz do Chewbacca nos filmes mais recentes de Star Wars)

Carrie-Anne Moss (Matrix, Jessica Jones)



