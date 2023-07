5 filmes de ficção científica que vão te surpreender

Cheios de mistérios e muita aventura, os filmes de ficção científica costumam encantar pessoas de todas as idades. Devido à sua capacidade de explorar cenários futurísticos e tecnologias avançadas e mostrar interações com seres alienígenas, esses longas despertam a imaginação e o interesse do público. Além disso, essas produções, muitas vezes, abordam questões filosóficas, éticas e científicas, levando-nos a refletir sobre o futuro da humanidade, as possibilidades do universo e até mesmo sobre a nossa própria existência.

A seguir, confira uma seleção com cinco filmes de ficção científica que vão te surpreender!