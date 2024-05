Cannes: Conheça a história do festival de cinema

Conheça o Festival de Cannes Crédito: Reprodução/Instagram @festivaldecannes

Sediado na França, o Festival de Cannes acontece desde 1946, com uma média de 15 dias de duração. A edição deste ano ocorre de 14 a 25 de maio. Diversos filmes do mundo inteiro são exibidos e premiados. O festival foi desenvolvido com a intenção de prestigiar e incentivar a produção cinematográfica. Durante duas semanas, diversas categorias de premiações procuram motivar o cenário de longas e curta-metragens ao redor do mundo. Conheça a história do Festival de Cannes. Cannes: como surgiu o festival? O Festival de Cannes foi criado depois de uma experiência negativa no Festival de Cinema de Veneza de 1938, quando apenas produções favoráveis à propaganda dos governos autoritários de Hitler e Mussolini foram premiadas. Os representantes dos países democráticos, como França, Estados Unidos e Grã-Bretanha, deixaram o evento com a promessa de não retornar.

Assim, um novo festival teve sua primeira edição em 1946 na cidade de Cannes no litoral francês, dando origem ao nome do evento. O planejamento era que a premiação acontecesse em 1939, mas, com o decreto da Segunda Guerra Mundial, o festival foi cancelado. Durante o início da década de 1940, ainda se tentou manter o prêmio. A França conseguiu um acordo com Mussolini para a realização, contanto que não fosse no mesmo dia do festival italiano. Porém, mesmo com todo o esforço da presidência de Cannes, em 10 de junho de 1940, Mussolini declarou guerra à França e à Grã-Bretanha — adiando o festival por seis anos.



Cannes: conheça a cidade do festival A Cidade de Cannes faz parte da ‘Pérola da Riviera’, faixa litorânea que vai do sul da França até a fronteira com a Itália. A região é um grande centro turístico, com belas paisagens e cerca de 75 mil habitantes — se assemelhando a Aracati, cidade cearense famosa pela praia de Canoa Quebrada. Cannes é um destino de luxo e glamour, características trazidas pelo festival ao atrair artistas do mundo inteiro. É uma região de custo alto, com lojas de luxo e a necessidade de pagamentos para poder mergulhar nas águas da famosa avenida Croisette. Cannes: quais as categorias da premiação? O encontro cinematográfico dura cerca de duas semanas para que todos os filmes possam ser exibidos e aconteçam as premiações. A competição principal, a Palma de Ouro, premia o melhor filme exibido no festival. Para além deste, têm-se competições como: Un Certain Regard;

Out Of Competition;



Midnight Screenings;



Cannes Premiere;



Melhor Diretor; e



Melhor Ator. Meryl Streep receberá Palma de Ouro Honoraria em Cannes; VEJA Cannes: Filmes brasileiros no festival O Brasil é um dos países mais presentes no festival. Na edição de 2024, o filme “Motel Destino” do diretor cearense Karim Aïnouz estará concorrendo à premiação principal, a Palma de Ouro.