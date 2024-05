Cannes 2024: onde assistir aos filmes indicados à Palma de Ouro

Obras de Francis Coppola e do brasileiro Karim Aïnouz estão entre os indicados ao prêmio Palma de Ouro, no Festival de Cannes 2024

A 77ª edição do Festival de Cannes acontece de 14 a 25 de maio de 2024, com diversos filmes concorrendo ao principal prêmio da categoria de cinema do evento: a Palma de Ouro. Além da competência, a mostra marca a primeira exibição de vários filmes que estão concorrendo.

Confira onde assistir aos filmes indicados à Palma de Ouro.

Palma de Ouro: onde assistir aos filmes indicados

Durante o Festival de Cannes, 22 filmes serão exibidos na mostra competitiva. A maioria terá sua primeira exibição durante o evento.