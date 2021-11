Caetano e Tom Veloso vencem "Gravação do Ano" no Grammy Latino

Canção "Talvez", gravada por Caetano com o filho Tom Veloso, venceu a disputa; Nana Caymmi e Giulia Be receberam indicações em outras categorias, mas não levaram prêmio

A música "Talvez", de Caetano e Tom Veloso venceu a categoria "Gravação do Ano" no Grammy Latino. A premiação aconteceu na noite dessa quinta-feira, 18, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

O evento aconteceu em duas etapas: à tarde, uma edição especial dedicada à música em português, e, à noite, a premiação geral. A primeira cerimônia homenageou a cantora Marília Mendonça, morta em acidente de avião no começo do mês.

Sobre o assunto Marília Mendonça: cantoras de sertanejo e o legado da rainha da sofrência

Indicados Grammy 2022: como e onde assistir ao vivo o anúncio

Na disputa do Grammy Latino, Martinho da Vila lança música com a filha

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Grammy Latino teve brasileiros em três categorias

No Grammy Latino geral haviam três categorias com brasileiros na disputa. Além de "Gravação do Ano", vencida por Caetano e pelo filho, o prêmio de "Melhor Artista Revelação" tinha Giulia Be entre os competidores, mas foi vencido pela colombiana Juliana Velásquez.

Nana Caimmy foi indicada a "Álbum do Ano", categoria vencida pelo panamenho Rubén Blades. É o sétimo Grammy Latino do cantor.

Mais notícias sobre música

Sobre o assunto MC Du Black e estadunidense Adrian Jean lançam parceria de pop, R&B e funk

Now United confirma turnê no Brasil em 2022

Chico César é alvo de racismo em programa de rádio paraibano

Marília Mendonça é homenageada em tatuagem por sua equipe e Murilo Huff

Lollapalooza 2022: tudo sobre a venda de ingressos que começa na quinta, 18

Vídeo: Henrique, da dupla com Juliano, chora ao ouvir fã com voz igual à de Marília Mendonça

Lives de sexta, 19 de novembro (19/11): Péricles, Pitty e mais

O que você precisa saber sobre "30", o novo álbum de Adele

Tags