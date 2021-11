Indicados Grammy 2022: como e onde assistir ao vivo o anúncio

Os indicados das 86 categorias do Grammy 2022 devem ser revelados ainda neste mês; confira algumas informações sobre o anúncio oficial, que acontecerá através de uma transmissão ao vivo no site da premiação

Como acontece em outras premiações, os indicados do Grammy Awards de 2022 serão anunciados semanas antes da cerimônia oficial. A edição será a segunda a ser realizada após o início da pandemia de Covid-19. Os indicados de todas as 86 categorias devem ser revelados ainda neste mês. Veja mais informações sobre os indicados e onde assistir ao vivo a premiação.

Indicados ao Grammy 2022: quando serão anunciados?

Os indicados ao Grammy 2022 serão divulgados pela organização do evento na terça-feira, 23 de novembro (23/11), a partir de 14 horas (horário de Brasília), no Museu do Grammy, em Los Angeles.

Indicados ao Grammy 2022: onde assistir ao vivo

O CEO da academia do Grammy, Harvey Mason Jr., irá comandar o anúncio dos indicados através de uma transmissão ao vivo no site da premiação. No Brasil, exibições comentadas no Twitter devem ser anunciadas nos próximos dias; novas informações serão atualizadas a esta matéria à medida que forem sendo anunciadas.



Grammy 2022: quando será a cerimônia?

A cerimônia do Grammy 2022 acontecerá na segunda-feira, 31 de janeiro de 2022 (31/01/22), a partir de 22 horas (horário de Brasília). O evento será realizado no Staples Center, em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos.



Grammy 2022: quais as principais apostas?

A 64ª edição do Grammy continuará com seu conhecido formato de categorias gerais, popularmente chamadas de “the Big Four” (em tradução livre, “as quatro maiores”) — Artista Revelação, Álbum, Gravação e Música do Ano. Revistas estadunidenses, como Billboard e Variety, divulgaram suas apostas para as categorias, que premiam artistas e obras sem especificação de gênero musical.



