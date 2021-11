Vídeo: Henrique, da dupla com Juliano, chora ao ouvir fã com voz igual à de Marília Mendonça

Cantora Clara Garcia foi convidada para subir no palco durante show da dupla em Tocantins no último domingo, 14, e fez uma homenagem para a sertaneja Marília Mendonça

O cantor sertanejo Henrique, da dupla com Juliano, se emocionou ao ouvir a voz da cantora tocantinense Clara Garcia em um show em Araguaína, em Tocantins. Isso porque a cantora tem uma voz bastante parecida com a de Marília Mendonça, artista que faleceu na última semana. A sertaneja era bastante próxima da dupla. Vídeo foi gravado no último domingo, 14.

Fã dos sertanejos, Clara tinha o sonho de conhecê-los e compartilhou registros do momento em seu perfil no Instagram. Nas imagens, ela apareceu cantando as músicas 'Estrelinha', 'Eu Sei de Cor' e 'Ciumeira', sucessos da rainha da sofrência, e impressionou pelo timbre de voz bastante parecido com o de Marília.

O vídeo mostra Henrique aos prantos, sentado em um canto do palco, acompanhando a apresentação. A cantora se aproxima, dá um abraço e consola o colega. Clara também ficou emocionada por estar com os ídolos e comentou: “Estou tremendo! Vocês não têm noção do carinho que tenho por vocês. Obrigada! Vocês estão realizando meu sonho hoje”, escreveu.

Na publicação, seguidores e fãs também se emocionaram com a voz da cantora e deixaram comentários. “A voz dela lembra muito a da Marília”, disse uma internauta. “Você vai amenizar a nossa saudade com sua voz! Obrigada”, publicou outra.

Veja o vídeo abaixo no Instagram:

