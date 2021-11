Now United confirma turnê no Brasil em 2022

A informação foi dada pela cantora brasileira Any Gabrielly em entrevista ao OtaLab

Reunindo artistas de diferentes nacionalidades, o fenômeno "Now United" confirmou uma turnê no Brasil em 2022. A informação foi dada pela integrante brasileira, Any Gabrielly, durante uma entrevista ao "OtaLab", programa de Otaviano Costa.

“Teremos tour acontecendo em março, vai ser uma delícia", informou Any. “Vai ter muita coisa nesse mundo aí onde a galera está vacinada, agora a gente pode voltar aos shows, a gente pode voltar a se abraçar, a gente pode voltar a se ver de novo, vai ter muita, muita coisa boa“, declarou.

Sobre o assunto Veja os filmes que serão exibidos no Festival Varilux de Cinema

‘Harry Potter e a Pedra Filosofal’ retorna aos cinemas neste domingo, 21

MC Du Black e estadunidense Adrian Jean lançam parceria de pop, R&B e funk

Veja os cinco finalistas de cada categoria do 63º Prêmio Jabuti

20 anos de Harry Potter: tudo sobre o especial da HBO Max, sem J.K. Rowling

Vídeo: Spider-Man No Way Home: 2º trailer do filme é divulgado; assista

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Atualmente, o grupo está no Rio de Janeiro, gravando o clipe de sua nova música "Copacabana". A faixa é inédita, mas o fãs já ouviram alguns trechos, porque Noah Urrea e Josh Beauchamp já deram spoilers em lives no Instagram. A canção e o vídeo ainda não têm data de lançamento.

Os integrantes do grupo estão exibindo sua estadia no Brasil através das redes sociais e mostraram que sabem dançar funk, ao gravarem um vídeo ao som de "Olha a explosão", de MC Kevinho. Já o canadense Josh Beauchamp aproveitou para mudar o visual e tirou a barba, deixando apenas o bigode.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags