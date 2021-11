Lives de sexta, 19 de novembro (19/11): Péricles, Pitty e mais

Confira as lives, transmissões ao vivo via redes sociais, programadas para hoje, sexta-feira, 19 de novembro (19/11), de artistas do Brasil. Abaixo está a programação das lives de cada artista ou grupo, com hora e local da transmissão.

Lives de hoje, sexta, 19 de novembro (19/11)

12 horas: Pitty

Onde: em seu canal na Twitch

20 horas: Teatro: Peça infanto-juvenil "Saci in Pixel", dirigida por Paulo Betti

Onde: YouTube

20 horas: Música: Live "Arte Negra", com Seu Jorge, Paula Lima, Péricles, Majur e Mahmundi

Onde: YouTube



