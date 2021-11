Marília Mendonça é homenageada em tatuagem por sua equipe e Murilo Huff

Murilo Huff, pai do filho da cantora, e a equipe de Marília Mendonça a homenagearam por meio de uma tatuagem que representa a turnê "Em todos os cantos", que foi interrompida prematuramente devido ao acidente

Marília Mendonça, vítima de um acidente aéreo, foi homenageada por Murilo Huff, pai do seu filho, e por integrantes da equipe da cantora por meio de uma tatuagem. O desenho escolhido se trata da logomarca da turnê "Em todos os cantos", na qual a cantora pretendia realizar shows em todas as capitais do Brasil, mas que foi finalizada prematuramente devido ao acidente.

Sobre o assunto Luciano Huck se desculpa por fala gordofóbica em homenagem a Marília Mendonça

Mãe de Marília Mendonça: filho da cantora ainda não sabe do acidente

Maiara publica vídeo de ensaio com Marília Mendonça; assista

Murilo Huff escolheu o antebraço para eternizar a memória da cantora. Os dois viveram um relacionamento amoroso e juntos tiveram o filho Léo, que completa dois anos em dezembro deste ano. Os integrantes da equipe de Marília Mendonça também optaram por homenageá-la da mesma forma.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um dos membros que trabalhou com a cantora por seis anos, Kaue Chagas, compartilhou a homenagem na sua conta do Instagram e explicou o significado da tatuagem. “Rainha sempre, o infinito para sempre, Jesus para todo o sempre e a cachaça que nós gostávamos”, explicou ele.

Mais sobre Marília Mendonça

Sobre o assunto Morre Marilia Mendonça: famosos lamentam acidente com a cantora

Morre Marília Mendonça: conheça história de um dos maiores nomes do sertanejo

Marília Mendonça morre e deixa filho pequeno de 1 ano

Morre Marília Mendonça: jornalistas do O POVO falam ao vivo sobre acidente

Políticos de todo o País lamentam morte da cantora Marília Mendonça

Morre Marília Mendonça: relembre gravação de DVD em Fortaleza

Morre Marília Mendonça: quem são as outras vítimas do acidente?

Camilo Santana lamenta a morte de Marília Mendonça: "mulher forte"

Tags