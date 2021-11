Grammy Latino tem cerimônia dedicada a Marília Mendonça

O Grammy Latino teve edição dedicada à cantora Marília Mendonça, que faleceu em um acidente de avião em 5 de novembro. O diretor executivo da Academia Latina da Gravação, Manuel Abud, abriu a cerimônia especial com um monólogo em português. "Nossa solidariedade à comunidade brasileira pela trágica perda de Marília Mendonça", declarou Abud, homenageando a chamada "Rainha da Sofrência" do Sertanejo.

"Proponho a todos dedicar esta cerimônia à memória de Marília e a seu legado musical", completou. A cantora, falecida aos 26 anos, teve carreira meteórica e venceu um Grammy Latino em 2019.

"Uma salva de palmas para nossa Marília Mendonça", disse a atriz Carolina Dieckmann, apresentadora da cerimônia, que contou com a apresentação do cantor Nando Reis, entre outros artistas.

Marília Mendonça era indicada ao lado da dupla Maiara & Maraísa na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja, um prêmio que ficou com Chitãozinho e Xororó pelo "Tempo de Romance".

Ao lado de Carlinhos Brown e Gloria Estefan, a cantora Anitta apresentou uma homenagem ao Brasil. Anitta não foi indicada nesta edição da premiação. "Estou super feliz e super honrada. Vamos homenagear o Brasil", afirmou a cantora no tapete vermelho.

Vencedores

O cantor e compositor Paulinho da Viola venceu categoria de Melhor Álbum de Samba/Pagode, durante a estreia em português da premiação. Com "Sempre se pode sonhar", Paulinho da Viola, de 79 anos, conquistou o segundo gramofone de sua carreira na cerimônia especial para a língua portuguesa do prêmio Grammy Latino, que voltou a seu formato presencial em Las Vegas, após uma pausa em 2020 devido à pandemia.

Outros vencedores da tarde foram a dupla Anavitória, que ganhou o Melhor Álbum Pop Contemporâneo de Língua Portuguesa com "Cor"; Zeca Baleiro, premiado pelo Melhor Álbum de Música Popular Brasileira com "Cancões d'além mar"; e Ivete Sangalo, que com "Arraiá da Veveta" ganhou o prêmio de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa.

Manuel Abud destacou a importância da música em português e sublinhou que "em três das quatro categorias principais temos artistas brasileiros".

A cantora de 22 anos Giulia Be foi indicada em Melhor Artista Revelação; Caetano Veloso e Tom Veloso em Gravação do Ano; e Nana Caymmi concorre a Álbum do Ano. Esses prêmios serão entregues durante a gala que acontecerá à noite no MGM Grand em Las Vegas.

