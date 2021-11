O que você precisa saber sobre "30", o novo álbum de Adele

Adele lança seu aguardo quarto álbum de estúdio “30” nesta sexta-feira, 19, à meia-noite no horário de Brasília. O retorno da premiada cantora britânica acontece quase sete anos após o último lançamento, “25”, em 2015. O lançamento promete quebrar recordes e estabelecer novas marcas na indústria musical, mas também está cercado de detalhes e poesia típicas do trabalho de Adele. O POVO compilou os principais detalhes e expectativas para o lançamento do “30”. Confira:

1. O tema é divórcio

Em uma transmissão ao vivo pelo Instagram, um fã perguntou a Adele sobre o que seria o novo álbum e ela respondeu: “Divórcio, baby, divórcio”. Adele concluiu o processo de divórcio do seu ex-marido Simon Konecki em março deste ano. A cantora revelou em entrevista à revista Vogue que passou por maus bocados enquanto esteve casada. A relação "já não me convinha (...) não estava infeliz, mas teria ficado se não tivesse pensado primeiro em mim", comentou a britânica. Por isso seu novo álbum, mais do que simplesmente divórcio, o novo álbum é sobre “autodestruição, autorreflexão e autorredenção" nas palavras da própria cantora.

2. Um novo repertório

Na mesma entrevista dada à Vogue, Adele revelou que as composições do novo álbum trazem uma perspectiva diferente dos anteriores. "Percebi que eu era o problema", explica. "Porque todos os outros álbuns eram 'você fez isso! Você fez aquilo!", mas "talvez tenha sido eu!", admite.

3. Músicas fortes demais até para a própria cantora

Nesta quarta, 17, Adele postou um vídeo nas suas redes sociais cantando “To Be Loved” no sofá. A composição é considerada pela cantora a mais triste de todo o álbum e ela também já revelou que não pretende apresentar essa música ao vivo. Em entrevista com Zane Lowe, a britânica disse que não ouve essa faixa e chega a sair da sala quando começa a tocar, pois é muito forte e sentimental para ela.

4. Álbum da carreira de acordo com a crítica

Com um total de 12 músicas, sendo um interlúdio, o “30” de Adele foi descrito pela revista Rolling Stone como “o melhor álbum” da cantora até agora. “Adele nunca soou tão feroz como no ‘30’- mais viva aos seus próprios sentimentos, mais virtuosa em moldá-los em música no tom de sua própria vida. É o álbum mais forte e poderoso dela, até agora”, escreveu o crítico Rob Sheffield para a Rolling Stone.

5. O que dizem os fãs

No dia 16 de novembro, um grupo de fãs foi selecionado para uma audição exclusiva do novo álbum de Adele, antes mesmo do lançamento. Os presentes descreveram algumas das novas faixas: “My Little Love” é uma música bela, impressionante e triste enquanto “Strangers by Natura” é uma música com diversos sons, diferente de tudo o que a cantora já fez. Seus fãs também descreveram “To Be Loved” como a nova “Set Fire to The Rain”, um dos maiores sucessos de Adele.

6. Um álbum para pessoas adultas

Adele comentou na entrevista com Zane Lowe para o Apple Music que seu novo álbum “30” vai na contramão dos últimos lançamentos do pop. “Se todo mundo está fazendo música para o TikTok, quem está fazendo música para minha geração? Quem está fazendo música para os meus colegas? Eu terei o prazer de fazer esse trabalho!”, disparou a cantora. “30” terá faixas com mais de 6 minutos de duração.

7. Novos recordes devem ser estabelecidos

A Sony Music, gravadora de Adele, encomendou pelo menos meio milhão de cópias do novo álbum “30” em vinil, segundo a Variety. A expectativa é que a britânica estabeleça um novo recorde histórico em vendas de vinil nos Estados Unidos para sua semana de estreia. O lançamento em vinil acontece também nesta sexta-feira junto com o lançamento digital e em CD.

A faixa-título do álbum, “Easy On Me” foi lançada no dia 14 de outubro junto com um videoclipe cheio de referências a trabalhos antigos da cantora. Confira:

O álbum “30” de Adele será lançado no 19 de novembro à meia noite (horário de Brasília) e já está disponível para pre-save.



