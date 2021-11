Lollapalooza 2022: tudo sobre a venda de ingressos que começa na quinta, 18

A venda de ingressos para o festival Lollapalooza 2022 começa nesta quinta-feira, 18, a partir das 10 horas, no site oficial do evento. Também será possível comprar sem taxas a partir das 12 horas, por meio da bilheteria física no Teatro Renault, em São Paulo.

O valor, porém, ainda não foi divulgado. De acordo com uma publicação nas redes sociais, os preços iniciarão com os valores do lote vigente no período de paralisação das vendas, que aconteceu em março de 2020. Na época, os ingressos custavam a partir de R$ 360.

Clientes que possuem créditos com a empresa Time For Fun por causa de shows que foram adiados ou cancelados com a pandemia poderão usá-los para adquirir entradas no Lollapalooza.

O evento já teve as atrações divulgadas. Entre os principais nomes, estão The Strokes, Doj Cat, Machine Gun Kelly, Miley Cyrus, A$ap Rocky, Foo Fighters e Martin Garrix.

Festival está marcado para acontecer nos dias 25, 26 e 27 de março do próximo ano. Com quatro palcos destinados a diferentes artistas, cada dia terá aproximadamente 10 horas de apresentações.



