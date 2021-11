MC Du Black e estadunidense Adrian Jean lançam parceria de pop, R&B e funk

O estadunidense Adrian Jean e o carioca MC Du Black lançam a canção “TBT (Várias Como Você)” nesta sexta-feira, 19, nas plataformas digitais. Os artistas mesclam referências musicais, com elementos do pop, funk melody (tradicional nos anos 2000) e R&B. A parceria conta com a produção de Los Brasileros, que já trabalharam com Anitta (no disco “Kisses”), Luísa Sonza e Vitão (no single “Flores”) e Jão (no álbum “Anti-herói”).

Expoente do funk nacional, MC Du Black é conhecido pelos hits “Gaiola É o Troco” e “Tudo Aconteceu”. Já o cantor estadunidense Adrian Jean passeia pelos ritmos do pop e R&B. Com mais de 25 milhões de visualizações no aplicativo TikTok, Adrian pode ser considerado um fenômeno da internet. Apaixonado pelo Brasil, o estrangeiro já trabalhou com a cantora Carol Biazin, a rapper Ebony e o duo Yoún.

Em “TBT (Várias Como Você)”, os artistas abordam amor e relacionamentos conturbados. A temática percorre os repertórios de ambos. “Estava um pouco apreensivo, porque não falo o idioma do Adrian, porém quando vi que ele falava um pouco de português fiquei um pouco mais tranquilo. A conectividade foi surreal, pois o Adrian gosta de falar de amor assim como eu em minhas músicas”, disse MC Du Black em texto divulgado à imprensa.

Antes de ir ao estúdio, os artistas passaram horas conversando. Assim conta o funkeiro carioca: “Foi um momento incrível, porque conseguimos nos sentir à vontade um com o outro antes de fazermos arte juntos, antes de revelar nossa vulnerabilidade”.

Adrian Jean compartilha o processo criativo: “Os caras do Los Brasileros começaram a tirar alguns sons no violão, e acho que foi a segunda melodia que eles tocaram que chamou a minha atenção e corremos pra gravar essa melodia para o refrão”. Essa dinâmica durou menos de 15 minutos.

“TBT (Várias Como Você)” - Adrian Jean e MC Du Black

Quando: nesta sexta-feira, 19

Onde: plataformas digitais

