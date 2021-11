Na disputa do Grammy Latino, Martinho da Vila lança música com a filha

Uma série de eventos acontece nesta quinta-feira, 18, para Martinho da Vila. Ele, por exemplo, lançou a música “Semba africano”, um medley de “Muadiakime” e “Semba dos Ancestrais”.

O single, que estará em seu próximo álbum “Mistura homogênea”, foi feito em parceria com Alegria, sua filha mais nova que aceitou pela primeira vez o convite do pai de participar de um trabalho. O disco está previsto para estrear em fevereiro do próximo ano, perto do Carnaval.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Martinho também está disputando o Grammy Latino na categoria de “Melhor Álbum de Samba e Pagode” com seu álbum “Rio: só vendo a vista”. O resultado será anunciado durante a cerimônia, que acontece na noite de hoje, em Las Vegas, nos Estados Unidos. A transmissão será pelo canal Bis, a partir das 22 horas.

Além da indicação de Martinho da Vila, o evento teve vários brasileiros indicados: Maiara & Maraisa, Caetano Veloso, Anavitória, Barões da Pisadinha, Giulia Be, Duda Beat e Vitor Kley são alguns deles.

Também haverá várias apresentações, como Christina Aguilera, Becky G, Anitta, Carlinhos Brown e Giulia Be. A cantora e compositora sertaneja Marília Mendonça (1995 - 2021) ainda receberá uma homenagem.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto E-books: saiba como presentear alguém com livros digitais pela Amazon

'Animais Fantásticos': site confirma Maria Fernanda Cândido no elenco

Com filmes do For Rainbow, veja programação do Cinema do Dragão da semana

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags