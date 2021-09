Entre as saídas da Globo, relembre quem não teve contrato renovado

Não é novidade que atores e apresentadores estão buscando novas oportunidades: Lázaro Ramos e Ingrid Guimarães, recém-saídos da TV Globo, são apenas alguns dos nomes que não renovaram o contrato com a emissora nos últimos meses. Desde meados de 2020, a TV Globo não tem mais em seu quadro nomes como Bruna Marquezine, Bruno Galiasso, Faustão e, mais recentemente, Tiago Leifert.

Sobre o assunto Chico Buarque se casa em cartório no Rio de Janeiro; veja fotos

Verdades Secretas não será exibida hoje, quarta-feira, 22

Xand Avião expulsa humorista Cremosinho de live; entenda o que aconteceu

Em alguns casos, o ator ou apresentador pode não ter mais vínculo exclusivo com a emissora, mas podem atuar em projetos pontuais. No caso do baiano Lázaro Ramos, ele ainda poderá ser visto na próxima temporada de "Sob Pressão" e "Aruanas", ambas da TV Globo. Já Ingrid assinou contrato para desenvolver um novo projeto com o serviço de streaming da Amazon, o Prime Video.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Relembre quem já saiu da Globo ou não teve contrato renovado com a emissora:

Lázaro Ramos

Após 18 anos, o ator não renovou seu contrato com a emissora. O contrato do baiano chega ao fim na última semana de setembro, mas o clima entre o ator e a emissora continua de respeito mútuo. Seus últimos trabalhos na Globo foram o especial "Falas Negras", em que atuou como diretor, e a série "Amor e Sorte".

Ingrid Guimarães

A atriz passou 28 anos de sua carreira atrelada à emissora global. Conhecida pelos papéis nos programas humorísticos como "Sob Nova Direção", a artista surgiu na TV em "Mulheres de Areia", em 1993. Agora, Ingrid parte para nova fase na carreira e assinou contrato para desenvolver um novo projeto com a Amazon Prime Video.

Tiago Leifert



No início de setembro, o apresentador do BBB 21 pegou todos de surpresa com o anúncio de que iria sair da TV Globo após o fim da temporada atual do The Voice, em dezembro deste ano. Após 15 anos, Leifert não será mais funcionário da plim plim. Em entrevista ao Mais Você, Leifert explicou que quer mais tempo para aproveitar a vida com a família. "Tive uma vida de atleta. Eu não saía. Essa obsessão sempre", detalhou em conversa com a apresentadora Ana Maria Braga.

> Com a saída de Leifert da Globo, quem irá apresentar o BBB?

Bruno Gagliasso

O ator encerrou seu contrato com a Globo após 15 anos e foi contratado da plataforma de streaming Netflix. Em entrevista ao jornal Estado de S. Paulo em 2019, o ator comentou a decisão. "Houve uma sincronicidade. Eu estava disposto a escolher meus próximos trabalhos, e a Globo entendeu isso", disse.

Vera Fischer



A loira não teve seu contrato fixo com a emissora renovado após 43 anos atuando em tramas como Espelho Mágico, Malhação e Laços de Família. Fischer também só volta a ter contrato com a Globo por obra.

José Loreto

O ator começou ainda no seriado "Malhação" em 2005 na emissora e seu último trabalho na emissora foi em uma participação na série "Carcereiros" de 2019. Em 2020, a emissora divulgou que o ator de 36 anos deixou o quadro de artistas fixos do grupo, podendo ser contratado por obra.

Renato Aragão

No mesmo dia da saída de Loreto, o apresentador cearense foi desligado da emissora em 2020 após 44 anos de contrato. O criador do personagem Didi Mocó marcou presença em shows da casa como A Turma do Didi, Zorra Total e Os Trapalhões. Aragão destacou a possibilidade de "também fazer em outro lugar", novidade nos contratos da emissora. A mesma possibilidade de retorno por obra foi oferecida ao apresentador.

Aguinaldo Silva

Em janeiro de 2020, a emissora anunciou que não resolveu renovar o contrato com o autor de novelas. Ao longo dos mais de 40 anos, Aguinaldo escreveu trabalhos como Senhora do Destino, Fina Estampa, Império e O Sétimo Guardião. À época, uma das especulações era de que Aguinaldo e Walcyr Carrasco tinham um suposto atrito.

José de Abreu

Em junho de 2020, o ator anunciou sua saída da Globo após 40 anos de estrada. O momento aconteceu durante live com o ex-presidente Lula nas redes sociais. Aos 74 anos, o ator revelou entusiasmo com a possibilidade de uma carreira internacional. Com contrato por obra, ator estará na próxima novela das 21h da Globo, Um Lugar ao Sol.

Angélica

Após 24 anos como contratada fixa da emissora, a loira anunciou uma parceria com o streaming recém-chegado no Brasil, HBO Max. Seu programa ainda não estreou. "Meu primeiro de muitos projetos na nova casa será comandar o programa Jornada Astral: esse nome já diz muita coisa, né? Quem é a louca dos signos aqui?", informou a apresentadora, à época.

Faustão



Por 30 anos, Fausto Silva esteve presente no cotidiano dos telespectadores da emissora. Sua saída no fim de dezembro de 2021 foi anunciada ainda no início do ano pela própria emissora. "Nestes mais de 30 anos de parceria, a TV Globo e o apresentador Fausto Silva sempre conversaram sobre novas oportunidades e inovações. Foi assim também nas últimas semanas, quando teve início o último ano atual do contrato", divulgou oficialmente a emissora, à época. "Mas, diante da decisão do apresentador de encerrar sua jornada, só cabe a Globo respeitar e aplaudir a história que ele construiu".

Porém, a saída do apresentador foi bastante conturbada: em junho, o apresentador precisou ser internado devido a um quadro de infecção urinária e e Leifert entrou como seu substituto oficial. Com o intuito de realocar Fausto por apenas um domingo, no dia 13 de junho, na semana seguinte Faustão anunciou sua saída oficial da emissora e o contrato com a Band. Coube a Leifert apresentar o Super Dança dos Famosos enquanto a Globo organizava o programa que iria substituir o horário ocupado anteriormente por Faustão. Enquanto isso, o ex-global está cotado para estrear em 2022 na emissora rival.

> "Despedida" de Faustão: Globo deve desembolsar quase R$ 40 milhões

Tags