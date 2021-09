Após saída de Tiago Leifert da Globo, Boninho agradece ao apresentador

Diretor do BBB ressaltou o apresentador como um "fenômeno". Tiago Leifert saiu da Globo após 15 anos na emissora, com passagem em outros programas como Globo Esporte, The Voice e Zero1

Após o anúncio surpresa da saída de Tiago Leifert da TV Globo hoje, quinta, 9, o diretor Boninho agradeceu a parceria do ex-apresentador na emissora e o considerou um "fenômeno". Após 15 anos, Leifert saiu da Globo e ficará até o fim do “The Voice Brasil”, que está programado para o dia 23 de dezembro. Em publicação no Instagram, o diretor do BBB ressaltou o carinho pelo jornalista.

"Querido Tiago, você sabe que respeito muito sua decisão, mas esse até breve tem que ser breve!", brincou o diretor no início do depoimento na rede social. "Você foi um mega parceiro em todos os projetos que fizemos juntos, Zero1, Voice, É De Casa, Central da Copa, Dança dos Famosos e finalmente, o nosso BBB. Um fenômeno lindo que teve temporadas inesquecíveis com você", citou. A última edição apresentada por Leifert consagrou a cantora Juliette como vencedora do reality - que bateu recordes de audiência.

Sobre o assunto Anitta confirma presença no VMA 2021; premiação da MTV acontece domingo, 12

Verdades Secretas: horário e onde assistir ao vivo hoje, quinta, 9

A Fazenda 13: confira lista de participantes confirmados para reality

Tiago Leifert deixará TV Globo após "The Voice Brasil"

"Uma parceria que se transformou em amizade, respeito e admiração. Mesmo sabendo que teremos um Voice inteiro pela frente, o projeto que deu início a nossa jornada, confesso que já estou com saudades. Mas tudo bem, porque vamos continuar com nossos almoços, nossos papos e trocas de ideias. Com o coração apertado, obrigado por tudo, meu amigo", finalizou o diretor.

Agora ex-global, Leifert agredeceu os comentários do amigo e parceiro de trabalho. "Só um pedacinho da vida que preciso encerrar e declarar vitória. O que começará terá você comigo, como sempre", comentou.

Afinal, por que Tiago Leifert saiu da Globo?

Nas redes sociais, Tiago Leifert publicou um texto de despedida. “Chega um momento na vida de todo jovem que ele precisa sair da casa dos pais e encarar o mundo. Na minha vida pessoal eu já obviamente passei por esse momento, meus cabelos (ou a ausência deles) não mentem: tenho 41 anos, casado e sou pai. Já na vida profissional... esse momento chegou. Em dezembro vou me despedir da casa que eu amo”, escreveu.

Ele afirma que a ideia de sair da emissora começou no ano passado e que o assunto estava sendo discutido desde então. “Como não havia pressa nenhuma, combinamos de nos falar de novo perto do fim do meu contrato. Recentemente, após uma nova conversa e com a ideia totalmente madura, comuniquei à Globo minha decisão”, explicou.

Tiago Leifert vai para onde?

Ainda não há informações sobre para onde o apresentador irá. Especula-se que Leifert saiu da emissora para ter mais tempo para a família. Internautas, inclusive, já começam a apontar um novo nome para o cargo de apresentador do BBB: dentre os citados, a ex-participante Ana Clara; e o apresentador do No Limite, André Marques.

Tags