Após 28 anos, Ingrid Guimarães deixa Globo e assina contrato com a Amazon

Após 28 anos de contrato com a Rede Globo, atriz Ingrid Guimarães não renovou a parceria fixa com a emissora. Conhecida pelos papéis nos programas humorísticos como "Sob Nova Direção", a artista surgiu na TV em "Mulheres de Areia", em 1993. Agora, Ingrid parte para nova fase na carreira e assinou contrato para desenvolver um novo projeto com a Amazon Prime Video.



O movimento é parecido com o do ator Lázaro Ramos. De acordo com a coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, os dois intérpretes assinaram um acordo de exclusividade com a Amazon. Lázaro deve atuar como diretor em uma produção do serviço de streaming.

Com celebrada parceria com Heloísa Périssé, Ingrid deixa importante legado na grade de humor da emissora carioca. Ela também participou do Zorra Total, Escolinha do Professor Raimundo e Chapa Quente.

Nas novelas, brilhou em 2019 na trama das sete "Bom Sucesso". A atriz compôs também o elenco de "Por Amor" (1997), "Caras & Bocas" (2009), "Sangue Bom" (2013) e "Novo Mundo" (2017).

