Após anunciar saída da Globo, Tiago Leifert participa do "Mais Você"

O público foi pego de surpresa no início da noite desta quinta-feira, 9, com o comunicado da TV Globo anunciando o desligamento do apresentador Tiago Leifert. A despedida está marcada para o final deste ano, na décima temporada do The Voice Brasil, que estreia em outubro e fica no ar até dezembro.

O futuro do apresentador ainda é incerto. Em uma publicação nas redes sociais, Leifert disse que foi difícil tomar a decisão de sair da Globo, mas que "precisa descansar", destacando que deixou as portas abertas na emissora. "Tomar a decisão de ir embora foi extremamente difícil, mas é o que eu quero neste momento. E tenho certeza que posso voltar um dia", escreveu ele.

E O BBB22?

A grande pergunta feita pelo público é: quem vai comandar o Big Brother Brasil daqui para frente? Nas redes sociais, o público sugere duas alternativas: Marcos Mion ou a ex-BBB Ana Clara.

A primeira opção parece ser a mais óbvia, já que Mion fica no comando do Caldeirão até o fim do ano e, a princípio, estaria a disposição do Multishow para comandar um reality no canal fechado. Porém, como são empresas do mesmo grupo, o Multishow pode esperar que ele comande o principal reality show da Globo - know-how ele tem de sobra, inclusive, com duas edições de A Fazenda nas costas - para depois assumir as obrigações com o canal pago.

Há uma torcida para que a ex-BBB 18 Ana Clara comande o reality show. Ela é querida pelo público e está cada vez mais desenvolta em frente às câmeras. Todavia, esta parece uma solução bastante arriscada (e ousada) da TV Globo por em prática. Por mais simpatia e desenvoltura que tenha, colocar nela o comando do programa seja uma responsabilidade muito grande para o tamanho dela enquanto jovem comunicadora.

No comunicado enviado pela TV Globo nesta quinta-feira (9), a emissora diz que os apresentadores, tanto do Big Brother Brasil como do The Voice Brasil, "ainda estão sendo definidos".

