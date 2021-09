Lázaro Ramos deixa a Globo após 18 anos

Após 18 anos, o ator baiano Lázaro Ramos decidiu não renovar contrato com a TV Globo. De acordo com o colunista Leo Dias, o contrato do artista chega ao fim na última semana de setembro e a decisão partiu de comum acordo. Conforme as informações, o clima entre o ator e a emissora segue de respeito mútuo.

O artista, no entanto, ainda deve ser visto no ar por um tempo, já que ele faz parte do elenco da próxima temporada de "Sob Pressão" e da segunda temporada de "Aruanas", ambas séries da TV Globo. Lázaro lança ainda em breve os longas “Silêncio da Chuva” e “Medida Provisória”, pela Globo Filmes, além do infantil "DPA Detetives do Prédio Azul".

Ramos também é escritor, apresentador e diretor de cinema. Iniciou carreira artística no Bando de Teatro Olodum. Foi destaque ao protagonizar o filme "Madame Satã" em 2002, ano em que estreou na Globo.

Na emissora, protagonizou séries e novelas. Sua atuação como Foguinho, em "Cobras & Lagartos" rendeu uma indicação ao Emmy Internacional de melhor ator.

Casado com a atriz Taís Araújo, é pai de Vicente e Maria Antônia. Com a esposa, atuou na série "Mister Brau" e na novela "Geração Brasil". Seus últimos trabalhos na Globo foram o especial "Falas Negras", em que atuou como diretor, e a série "Amor e Sorte".



