Chico Buarque se casa em cartório no Rio de Janeiro; veja fotos

O casal já mantinha relacionamento público desde 2017. A cerimônia contou com a presença de alguns amigos. Chico Buarque se casou com Carol Proner no Rio de Janeiro. Veja fotos

O cantor Chico Buarque, de 77 anos de idade, se casou nesse sábado, 18, com a advogada Carol Proner, de 47 anos. O casal namorava desde 2017. De acordo com informações do portal G1, a união foi oficializada em um cartório civil no município de Petrópolis, no Rio de Janeiro.

As fotos da cerimônia foram divulgados pelas redes sociais do cartório civil. "Para nós celebrar casamentos é sempre uma emoção, mas hoje com o ícone da música brasileira a emoção foi ainda maior! Tivemos a honra de celebrar a união de @chicobuarque e @pronercarol ! Desejamos toda a felicidade do mundo aos noivos", diz a postagem no Instagram.

Sobre o assunto Casamento de Andréia Horta e Marco Gonçalves chega ao fim

Edson Celulari anuncia gravidez da esposa: "estamos grávidos"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Casamento teve presença de amigos (Foto: Redes Sociais/Reprodução)



A intenção de casamento já havia sido anunciada em 19 de agosto deste ano, quando foi publicada no Diário de Justiça do Rio de Janeiro. O texto declarava que o casal havia apresentado todos os documentos necessários para o casamento. Além dos noivos, alguns amigos também estiveram presentes na união civil. Com a notícias, diversos admiradores e fãs desejaram felicitações.

Tags