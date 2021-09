Xand Avião expulsa humorista Cremosinho de live; entenda o que aconteceu

O cantor Xand Avião realizou uma festa nessa terça-feira, 21, com a presença dos cantores Zé Vaqueiro e João Gomes, além de outros artistas. No entanto, o que repercutiu nas redes sociais na tarde de hoje, 22, foi uma atitude de Xand contra o humorista Cremosinho, que foi convidado pelo próprio cantor para participar do evento.

Na cena que gerou polêmica, Xand para a banda e pergunta a Cremosinho: "Amanhã tu vai no show do Safadão, aí tu vai fazer a mesma coisa? Você tem seus atributos! Eu já vi uma foto sua nu", disse Xand. Cremosinho respondeu "Se ele chamar, tem que fazer, né?". "A mesma coisa?", questionou Xand. "Se for legal, né?", respondeu o humorista enquanto era tirado do palco por Xand.

Depois do ocorrido, Cremosinho se manifestou por meio da sua conta do Instagram. "Cada um oferece o que tem no coração, no meu só tem amor, humildade e paz", escreveu o humorista. Cremosinho ainda publicou uma foto com Wesley Safadão com a legenda "Segue o líder, po*a".

Com a repercussão negativa, Xand Avião lamentou o ocorrido e pediu desculpas a Cremosinho. "Durante a festa, Cremosinho entrou no palco e eu fiz uma brincadeira que, vendo os vídeos hoje, soou como grosseria da minha parte. Fiquei triste vendo as imagens e consigo me colocar no lugar dele para entender que errei. Por isso, peço desculpas a ele e a todos que, com razão, puxaram a minha orelha pelo vacilo. Desculpe, amigo", escreveu o cantor.

Vídeo: Xand Avião expulsa humorista Cremosinho de live

