CES 2022: veja lançamentos gamer de Acer, Asus, HyperX, LG e Razer

Fabricantes com forte presença no segmento de jogos apresentaram diversos produtos na CES 2022; veja computadores, notebooks, acessórios e periféricos anunciados por Acer, Asus, HyperX, LG e Razer

Com o fim da Consumer Electronics Show (CES) 2022, é possível fazer a listagem completa do que foi anunciado por cada marca. Um dos segmentos com mais novidades foi o de equipamentos para o mercado gamer, com quase todas as principais fabricantes lançando produtos neste segmento.

O POVO já apresentou os equipamentos para jogos de Samsung (Odyssey), Dell (Alienware), HP (Omen), Lenovo (Legion) e Sony. Outras marcas, como Acer, Asus (ROG), HyperX, LG e Razer, também mostraram lançamentos na CES 2022. Confira abaixo as novidades exibidas pelas empresas:

Lançamentos gamer da Acer na CES 2022

Além dos produtos residenciais e corporativos, a Acer tem duas linhas voltadas para jogos: a Nitro, com equipamentos intermediários, e a Predator, com dispositivos topo de linha. A primeira teve apenas um produto anunciado, enquanto a segunda concentrou a maioria dos lançamentos gamer da Acer na CES 2022.

Acer Nitro 5 2022

O notebook gamer de entrada da Acer, o Nitro 5, teve uma nova geração anunciada na CES 2022. Com tamanhos de 15,6 e 17,3", as telas podem ser Full HD de 144 Hz ou 165 Hz ou Quad HD (165 Hz). Gerando as imagens estão placas de vídeo GeForce, com opções até a 3070 Ti.

Em processamento, as opções são processadores Intel de 12ª geração (até i7) ou AMD Ryzen da série 6000. Os modelos Intel vem com memória RAM DDR4 e dois slots PCIe Gen4, enquanto os AMD têm DDR5, mas um PCIe Gen4 e um Gen3. Em ambos os casos, a RAM vai até 32 GB.

Nas conexões há WiFi 6E e Bluetooth 5.1, sem fio. As cabeadas incluem uma HDMI, uma RJ45, três USB-A 3.2, uma 3,5 mm e uma Thunderbolt 4 (USB-C 4 nas versões AMD).

Acer Predator Helios 300 2022

Um pouco acima está o Helios 300, na linha Predator. As opções de processador são limitadas à Intel, e armazenamento e RAM são iguais ao Nitro 5. O conjunto de conexões também é idêntico ao modelo mais barato. A placa de vídeo, por sua vez, pode ir até uma GeForce RTX 3080.

Outro diferencial é na tela: o modelo de 15,6" tem resolução Quad HD e 165 Hz de taxa de atualização, enquanto o de 17,3" oferece as mesmas opções do Nitro 5. Outro avanço é no teclado, que tem iluminação em todos os botões, contra as quatro zonas do Nitro 5.

Acer Predator Triton 500 SE 2022

O último notebook gamer da Acer na CES 2022 é o Predator Triton 500 SE. Com tela de 16" em proporção 16:10, ele traz resolução Quad HD e 240 Hz de taxa de atualização. A cobertura DCI-P3 é de 100%, e o brilho máximo de 500 nits.

Por dentro, a CPU Intel de 12ª geração vai até um Core i9, com placa de vídeo GeForce RTX 3080 Ti. A RAM é DDR5 e vai até 32 GB, enquanto o armazenamento tem dos slots PCIe Gen4, cada um podendo receber até 2 TB.

Nas conexões, WiFi 6E e Bluetooth 5.2 fazem o pacote sem fio. Há também uma entrada HDMI, uma RJ45, uma de 3,5 mm, duas USB-A 3.2 e duas Thunderbolt 4, além de um leitor de cartões SD de tamanho regular.

Acer Predator Orion 3000 e 5000

Além dos notebooks, a Acer lançou dois desktops gamer na CES 2022, ambos na linha Predator. O Orion 3000 é o modelo de entrada, enquanto o Orion 5000 traz especificações mais avançadas. Em comum, ambos têm processadores Intel de 12ª geração até um i7. Na memória RAM, eles recebem até 64 GB, e o armazenamento tem dois slots PCIe Gen4 (até 1 TB) cada e três SATA3.

As diferenças começam na placa de vídeo, que vai até a RTX 3070 no Orion 3000, enquanto o 5000 pode receber uma RTX 3080. O modelo mais barato tem RAM DDR4, enquanto o outro usa o padrão DDR5. As portas SATA do Orion 3000 recebem discos de até 2 TB, enquanto o 5000 avança para 3 TB.

Monitores Acer Predator

Fechando os lançamentos gamer da Acer na CES 2022, três monitores foram adicionados à linha Predator. Os modelos XP32 e XP32 FP têm 32", enquanto o CG48 faz a 48".

O mais básico é o XP32. Ele tem resolução Ultra HD (3.840 x 2.160) e 165 Hz de atualização, certificação HDR1000 e cobre 99% do padrão Adobe RGB. Nas portas, há uma HDMI 2.1. O XP32 FP parte das mesmas especificações, mas adiciona outra porta HDMI e uma USB-C.

O CG48, por sua vez, tem painel Oled e resolução 4K, atualizando a 138 Hz. A cobertura é 98% do padrão DCI-P3. Há uma entrada DisplayPort e uma HDMI para receber o vídeo.

Lançamentos gamer da Asus na CES 2022

A Asus também divide seus produtos gamer em duas linhas. A TUF, de entrada, recebeu três notebooks, enquanto a ROG teve 13 produtos anunciados, entre computadores e acessórios.

Notebooks Asus TUF

Na linha mais básica, o TUF Dash F15 é o modelo de entrada. O que não significa que tenha pouco poder: as especificações vão até um i7-12650H no processador, GeForce RTX3070 na GPU e 32 GB de RAM DDR5. O armazenamento é PCIe Gen4, com dois slots, até 2 TB. A tela é de 15", com resolução QHD, 165 Hz e 100% do padrão DCI-P3.

Logo acima estão os modelos TUF Gaming F15 e F17, diferindo apenas nos tamanhos de tela, 15 e 17". Os processadores vão até i7-12700H, e a placa de vídeo também chega a uma RTX 3070, mas com potênca máxima de 140 W. As opções de telas são Full HD a 300 Hz ou Quad HD a 165 Hz.

Notebooks Asus ROG

Os modelos mais avançados da linha ROG começam com o Zephyrus G14. Usando apenas processadores AMD, a CPU é uma Ryzen 9 da série 6000, enquanto a GPU pode ser escolhida entre modelos Radeon da série RX 6000S. A memória RAM DDR5 vai até 32 GB, com armazenamento PCIe Gen 4 de até 1 TB. A tela vai até uma Quad HD com 120 Hz, 100% de cobertura DCI-P3 e 500 nits de brilho.

O Zephyrus Duo 16, por sua vez, se destaca pelo design com duas telas. O teclado deste modelo fica no lugar onde geralmente estão o touchpad e o apoio de pulsos, nos notebooks, e o display secundário ocupa o espaço onde ficaria o teclado.

O painel principal tem resolução 4K, mas pode ser configurado de duas formas: na resolução nativa, rodando em 120 Hz, ou exibindo imagens em Full HD, mas a 240 Hz. Há ainda uma opção de tela MiniLED, Quad HD e com 165 Hz, que tem certificação HDR1000. Por dentro, o processador é um AMD Ryzen 9 6980HX. A placa de vídeo pode ser configurada até uma GeForce RTX 3080 Ti.

Os dois últimos modelos de notebooks Asus ROG são o Strix SCAR e o Strix G. Ambos têm design idêntico, compartilhando a maioria das especificações. A diferença está nos processadores, sendo Intel de 12ª geração para o SCAR e Ryzen série 6000 no Strix G. A versão com Intel também tem uma opção de display exclusiva, Quad HD a 240 Hz, no modelo menor.

Nas especificações em comum, há conexões WiFi 6E e Bluetooth 5.2, duas portas USB-A 3.2, duas Thunderbolt 4, uma HDMI, uma RJ45 e uma de 3,5 mm. As telas vêm em dois tamanhos: 15" (Full HD a 300 Hz ou Quad HD a 165 Hz) e 17" (Full HD a 360 Hz ou Quad HD a 240 Hz).

ROG Flow Z13 é o tablet gamer da Asus

ROG Flow 13 é um tablet gamer lançado pela Asus na CES 2022 (Foto: Divulgação/Asus)



Outro lançamento da Asus na CES 2022 foi o tablet gamer ROG Flow Z13. Apesar do formato diferenciado, ele tem especificações similares aos notebooks para jogos anunciados pela marca.

O processador do ROG Flow Z13 pode ir até um i9-12900H, enquanto a placa de vídeo fica entre opções intermediárias e topo de linha, com a configuração mais alta sendo uma RTX 3050 Ti. A memória é LPDDR5, vindo de fábrica com 8 GB, e podendo ser configurada até 16 GB. O armazenamento PCIe Gen4 é de 512 GB ou 1 TB.

O painel é de 13,4", com proporção 16:10 e brilho de 500 nits, e tem opções Full HD (120 Hz e 100% sRGB) ou QHD (60 Hz e 85% DCI-P3). Por se tratar de um tablet, a tela é sensível ao toque. Nas conexões, WiFi 6E e Bluetooth 5.2 cobrem a parte sem fios, mas não existem opções com 4G ou 5G. Na parte física, há uma entrada de 3,5 mm para fones, uma USB-A 2.0, uma USB-C 3.2, uma Thunderbolt 4 e um leitor de cartões MicroSD.

A boa notícia é que a capa para proteção da tela, que tem um teclado e um touchpad, é incluída com o tablet, não sendo necessário comprá-la separadamente. A traseira do ROG Flow Z13 tem um apoio embutido, para mantê-lo em posição de notebook durante o uso.

Monitores gamer Asus ROG Swift

Para quem quer jogar em telas maiores, a Asus exibiu três monitores gamer na CES 2022. Com painéis Oled de 42 ou 48", os modelos mais avançados têm cobertura DCI-P3 de 98%, resolução 4K, 900 nits de brilho e 120 Hz de taxa de atualização. Nas portas, é possível conectar o vídeo por HDMI ou DisplayPort.

O modelo PG27AQN, por sua vez, é a opção menor. Com 27" e IPS-LCD, o painel atualiza a 260 Hz e tem resolução 1440p.

Acessórios gamer Asus ROG

Uma série de periféricos gamer também foi anunciada pela Asus. Há novidades em teclados e fones de ouvido, além de um roteador e um mouse.

Para garantir a melhor conexão durante as sessões de jogos, o roteador Rapture GT-AXE16000 tem quatro bandas sem fio: uma 2.5 Ghz, duas 5 GHz e uma 6 GHz. Na parte física, há uma entrada de 2.5 Gbps para o provedor de internet e seis para conectar computadores, sendo duas de 10 Gbps e quatro gigabit.

O mouse Chakram X tem até 36.000 DPI no sensor óptico e conexões sem fio (por Bluetooth 5.2 ou com o receptor USB incluído) e cabeada (USB-C 2.0). Na lateral esquerda, ao alcance do polegar, ficam quatro botões programáveis e um joystick. A bateria pode ser carregada pelo cabo USB ou sem fios, em qualquer carregador compatível com o padrão Qi.

Lançamentos gamer da LG na CES 2022

Não muito conhecida pelos acessórios para este segmento, o primeiro notebook gamer da LG foi anunciado na CES 2022. Fazendo parte da linha UltraGear, que contava apenas com periféricos, o 17G90Q marca a entrada da empresa nos computadores para jogos.

Primeiro notebook gamer da LG, na linha UltraGear, foi lançado na CES 2022 (Foto: Divulgação/LG)



LG UltraGear 17G90Q

Apesar de ser voltado a jogos, o notebook gamer da LG tem um design discreto quando comparado aos concorrentes. As especificações, por sua vez, não são topo de linha, colocando o 17G90Q em um segmento intermediário.

Nos processadores, as opções são a linha Intel de 11ª geração. A placa de vídeo é o componente mais avançado, sendo uma GeForce RTX 3080. A memória RAM é de até 32 GB, enquanto o armazenamento é limitado a 1 TB, apesar dos dois slots PCIe.

O painel, de 17,3", tem resolução Full HD, em proporção 16:9. A taxa de atualização é de 300 Hz, e a cobertura sRGB é de 99%. Acima do display fica uma webcam também Full HD, com microfone duplo e câmera de infravermelho para reconhecimento facial.

Nas conexões, há uma Thunderbolt 4, uma USB-C 3.2, duas USB-A 3.2, uma HDMI, uma RJ45 e uma de 3,5 mm para fones, além da entrada para cartões MicroSD. Há ainda WiFi 6E e Bluetooth 5.2.

Lançamentos gamer da HyperX na CES 2022

Recém-comprada pela HP, a HyperX teve lançamentos próprios na CES 2022. A marca trouxe produtos no segmento de periféricos gamer, no qual é uma das principais fabricantes.

Lançamentos da HyperX, recém-comprada pela HP, na CES 2022, são de acessórios e periféricos gamer (Foto: Divulgação/HyperX)



HyperX Pulsefire Haste Wireless

O mouse Pulsefire Haste é um dos modelos mais populares da HyperX. Com design diferenciado pelas aberturas na parte superior, que reduzem o peso total do acessório, em 2022 a novidade é uma versão sem fio.

A conexão é feita por um dongle USB, fornecido junto com o mouse. A bateria promete durar 100 horas, e a recarga é feita pelo cabo USB-C. Ele está disponível nas cores preto e branco, com ambas as opções incluindo iluminação RGB configurável.

Headsets HyperX Cloud Alpha, Cloud II e Cloud Core

Na parte de fones de ouvido para jogos, a HyperX anunciou três modelos. Os headsets fazem parte da linha Cloud, e buscam atender vários segmentos.

O mais básico dos três é o Cloud Core. O destaque do modelo de entrada é a estrutura em alumínio e a espuma viscoelástica nas conchas. Logo acima vem o Cloud II, que adiciona drivers de 53 mm com som surround 7.1. O microfone deste modelo, com cancelamento de ruídos, é destacável.

A opção mais cara é o Cloud Alpha. O headset tem conexão sem fio, bateria de 300 horas e drivers de 50 mm. Fecham o pacote o microfone destacável, com cancelamento de ruídos, e controles físicos nas conchas.

Controle sem fio HyperX Clutch

O HyperX Cluth Wireless é um controle para jogos que pode ser usado com ou sem fios. Ele inclui um dongle USB com conexão de 2.4 GHz e cabo USB-C para ser usado em computadores, e pode ser ligado a dispositivos Android por Bluetooth 4.2. Um clipe para segurar smartphones é incluído com o HyperX Clutch, e a bateria dura até 19 horas por carga.

Teclado mecânico HyperX Alloy Origins 65

Completando os lançamentos da HyperX na CES 2022 está o teclado Alloy Origins 65. Como o nome sugere, ele usa um design 65%, sem teclas de função na parte superior, ou numéricas na parte direita. Há iluminação RGB incluída.

Segundo a HyperX, os switches do Alloy Origins 65 podem ser pressionados 80 milhões de vezes. Teclas direcionais e outras usadas frequentemente em jogo têm cobertura mais resistente.

Lançamentos gamer da Razer na CES 2022

A Razer, uma das mais famosas marcas de produtos para jogos, fez uma série de lançamentos na CES 2022. Há novidades em notebooks, além da segunda geração da máscara N95 gamer com luzes RGB, e produtos de mobília. A empresa também mostrou um conceito de "mesa-PC gamer".

Entre as novidades da Razer na CES 2022 está uma "mesa-PC gamer" (Foto: Divulgação/Razer)



Notebooks Razer Blade 2022

Para 2022, a linha de notebooks gamer da Razer ganhou novidades em três modelos. Blade 14, Blade 15 e Blade 17 não tiveram mudanças no design, mas receberam atualizações nos componentes. Algumas especificações são comuns a todos os modelos, como as GPUs GeForce, que podem ser RTX 3060, 3070 Ti ou 3080 Ti.

O menor, de 14", tem processador AMD Ryzen 6900HX. São oito núcleos e 16 threads, com velocidade de até 4,6 GHz. Um diferencial é que este modelo também pode ser comprado com uma tela mais simples, Full HD de 144 Hz.

A versão de 15" perdeu a opção de tela Oled de 60 Hz, disponível em 2021, tendo agora um painel IPS-LCD de 144 Hz. A resolução segue em 4K nesta configuração.

O modelo maior também tem outra opção de tela, Quad HD a 165 Hz. Com a mudança, todos os modelos da linha passam a ter ofertas mais básicas de displays.

Blade 15 e Blade 17 têm em comum os processadores Intel i7-12800H ou i9-12900HK (14 núcleos, 20 threads). As opções de tela disponíveis para ambos são Full HD 360 Hz, Quad HD 240 Hz e Ultr HD 144 Hz.

Razer Zephyr Pro

Em 2021 a Razer lançou um conceito inusitado: chamado Project Hazel, o protótipo era uma máscara N95 com iluminação RGB e corpo em policarbonato. O modelo virou produto comercial com o nome de Razer Zephyr.

Para 2022, a máscara recebeu um upgrade. A Razer Zephyr Pro mantém os filtros de ar, luzes coloridas e carcaça transparente da geração anterior, mas agora tem um amplificador de voz - possivelmente para compensar a dificuldade do usuário em ser ouvido com um pedaço de plástico cobrindo a boca.

Razer Enki Pro HyperSense e Project Sophia

Outros dois lançamentos da Razer na CES 2022 foram itens de mobília... Ou quase isso.

A Enki Pro HyperSense é, de fato, mais um lançamento de cadeira gamer da Razer. Mas o destaque não é pela ergonomia, materiais de estofamento. Estes itens já estavam disponíveis na Enki Pro regular, que traz construção em fibra de carbono e cobertura de alcantara.

A novidade aqui é a inclusão de sensores de feedback tátil, como nos controles para jogos da Razer. A tecnologia HyperSense, segundo a empresa, é compatível com mais de 2.200 títulos. Em resumo, isso significa que a cadeira tem motores que a fazem tremer, por exemplo, ao sair da pista em um jogo de corrida ou ser atingido em um game de tiro.

O Project Sophia, por sua vez, é uma "mesa-PC" gamer. A ideia é uma bancada com uma tela Oled embutida e componentes de computador, como placa de vídeo e processador, em módulos que se encaixam magneticamente na parte inferior do móvel. A bancada é dobrável, então a parte que abriga a tela pode servir de suporte para objetos quando não está em uso.

