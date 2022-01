Diversão online com amigos: conheça seis jogos gratuitos

Na pandemia de Covid-19, a diversão com amigos também passou para o ambiente virtual. Os jogos online conquistaram novos públicos no cenário pandêmico. Conheça e saiba como acessar seis jogos gratuitos e divertidos

Com a pandemia de Covid-19, diversas práticas de sociabilidade precisaram ser reconfiguradas para o mundo virtual, incluindo a diversão de jogar com amigos. Os jogos online já eram predominantes pré-pandemia, mas conquistaram novos públicos e uma nova leitura a partir do isolamento social.

O POVO preparou uma lista de jogos gratuitos disponíveis para partidas com outros jogadores. De battle royale a corrida, são muitos os gêneros por aí! Confira alguns deles:

Jogar online com amigos: lista de jogos gratuitos

Free Fire (para celular)

Lançado em 2017 pela empresa Garena, o Free Fire é um jogo de battle royale jogado na perspectiva de terceira pessoa. Uma partida consiste em até 50 jogadores pulando de paraquedas em uma ilha em busca de armas e equipamentos para matar os outros participantes. Os jogadores têm liberdade para escolher sua posição inicial e pegar armas e suprimentos para estender sua trajetória durante a batalha.



Popular no Brasil, o Free Fire alcançou o recorde de 80 milhões de usuários ativos diariamente em todo o mundo, segundo dados consolidados em maio de 2020 pela Garena. Foi, ainda, o título mais baixado em celulares no ano anterior. O jogo está disponível para Android e iOS e pode ser uma boa pedida para quem tem smartphones com desempenho fraco. Para celulares mais avançados, uma versão visualmente melhorada, Free Fire Max, foi lançada em setembro último.



Fortnite (para computador e consoles)

Também mantenedor de certa popularidade entre o público brasileiro, o Fortnite tem três modos de jogo: Save the World, em que os jogadores precisam proteger a si mesmo e seus pertencentes de criaturas parecidas com zumbis; Battle Royale, no qual um único jogador entre 100 precisa sobreviver; e Creative, que dá liberdade completa para a construção de mundos e arenas de batalha. Os dois primeiros foram lançados em 2017, enquanto o segundo chegou ao mundo no fim de 2018. Um novo modo sem a habilidade de construir, onde os jogadores poderão apenas atirar e se esconder em itens já existentes no cenário, deve chegar em breve.



Fortnite se tornou um fenômeno cultural nos últimos anos, com diversas celebridades afirmando publicamente serem fãs do jogo. Em março de 2018, os rappers Drake e Travis Scott atraíram atenção para uma live de Fortnite encabeçada pelo streamer Ninja; o evento quebrou recordes de visualização da plataforma Twitch e resultou num evento de parceria entre anônimos e celebridades em junho de 2018 na exposição E3, em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos. O jogo está disponível para Microsoft Windows, macOS, PlayStation 4 e Xbox One.

League of Legends (para computador)

Em League of Legends (LOL), dois times de cinco jogadores se enfrentam enquanto ocupam e exploram um mapa específico. Cada participante controla um personagem com habilidades únicas conhecido como “campeão”. No modo principal do jogo, Summoner's Rift, uma equipe vence avançando até a base inimiga e destruindo seu Nexus, uma grande estrutura localizada no interior do mapa.

Desde o seu lançamento em outubro de 2009, o jogo é gratuito; sua principal forma de monetização acontece por meio da venda de personalização de personagens. League of Legends é um sucesso entre os críticos profissionais, que elogiam sua persistência no cenário dos jogos apesar da longa vida, e os jogadores, que representavam oito milhões de perfis até 2019. A popularidade de LOL resultou em uma série animada da Netflix, Arcane, e outros jogos, como Wild Rift, para smartphones.



League of Legends: disponível para Microsoft Windows e macOS

League of Legends: Wild Rift: disponível para Android e iOS

Valorant (para computador)

Criado pela mesma desenvolvedora de LOL, a Riot Games, Valorant segue um formato parecido com seu jogo-irmão, mas o gênero é tiro em primeira pessoa. Equipes de cinco jogam assumem papéis de “agentes” com habilidades únicas; a primeira equipe a vencer o melhor de 24 rodadas, que exploram diferentes métodos, vence a partida.

Diferente dos três jogos anteriores, o Valorant não possui um sistema interno de conversação em áudio, por isso a diversão com amigos pode ser complementada com o uso de plataformas como Discord, que permite o uso de microfone. Valorant foi lançado em junho de 2020 exclusivamente para Microsoft Windows. Um ano depois, no aniversário de lançamento, a Riot Games anunciou uma versão mobile, que deve ajudar a expandir o universo do jogo.



Among Us

Inspirado pelo jogo Mafia e pelo filme de terror A Coisa, Among Us foi lançado em 2018 para Android, iOS e Microsoft Windows (apenas as versões mobile são gratuitas). À época, não atraiu muita atenção, mas conquistou muitos gamers em 2020, especialmente durante a pandemia, devido aos streamers do Twitch e do YouTube. Naquele ano, ganhou uma versão para Nintendo Switch, enquanto releituras para PlayStation 4 e 5 e Xbox One e Series X/S chegaram ao mundo no final do ano passado.

Among Us se passa principalmente em um cenário espacial onde os jogadores parecem astronautas de desenhos animados coloridos sem braços. Cada jogador desempenha uma de duas funções: membro da tripulação ou impostor. Por ambas funções terem a mesma aparência, nunca se sabe quem é impostor, formando assim o objetivo de encontrar quem não faz parte da tripulação.

Gartic

De origem brasileira, o Gartic surgiu em 2008 com uma proposta similar à brincadeira de mímica. No jogo online, porém, os jogadores não usam expressões corporais, e sim uma “lousa” que é observada por companheiros de partida. O objetivo é adivinhar qual objeto está sendo desenhado no momento e acumular pontuações. Quem tem conta no site pode ter seu próprio perfil personalizado junto de “mural”, além de acesso a rankings individuais e de outras pessoas.



