André x Evandro: quem os ex-prefeitos de Fortaleza apoiam neste 2° turno?

Ex-prefeitos de Fortaleza desde o fim da Ditadura Militar: Maria Luiza Fontenele, Ciro Gomes, Antônio Cambraia, Luizianne Lins e Roberto Cláudio Crédito: Aurélio Alves/O POVO / Yuri Allen/Especial para O POVO / Fernanda Barros/O POVO / Aurélio Alves/O POVO

Fortaleza terá no próximo domingo, 27, a definição do 50° prefeito da capital cearense que administrará a cidade a partir de 2025 até 2028. O pleito promete ser apertado voto a voto e definido nos últimos momentos. Desde a definição dos postulantes ao segundo turno, em que concorrem André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT), declarações de apoios para ambos os candidatos foram momentos marcantes na campanha e podem ter um peso definitivo que embola ainda mais a disputa. Cinco ex-mandários de Fortaleza estão vivos e, alguns deles, tem participado ativamente das campanhas. O placar ficou empatado entre André e Evandro. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O POVO separou o posicionamento de todos os ex-prefeitos desde a volta das eleições diretas.

Maria Luiza Fontenele Em 1985, a população de Fortaleza voltou a eleger o seu prefeito, no caso prefeita, após 21 anos sob o regime da Ditadura Militar no país. Na ocasião, foi eleita Maria Luiza Fontenele pelo PT, sendo a primeira mulher a chegar ao cargo em uma capital no Brasil, em uma votação considera como surpreendente. Mesmo após o fim de seu mandato, Maria se manteve ativa e atuante até os dias atuais com o grupo Crítica Radical que propaga a ruptura com a política e com as práticas de partidos e entidades que querem administrar o sistema.O grupo prega a construção de um novo movimento social com a perspectiva emancipatória. Portanto, os membros não votam. "O nosso esforço tá em conscientizar, não é que nós não vamos conscientizar, é o nosso esforço junto a professores principalmente, a estudantes, junto de pessoas que conosco participaram das lutas sindicais no sentido de perceber que esse caminho aí não leva a solução nenhuma, a gente tem que criar uma alternativa para a humanidade e o planeta. Se não, o que vem é cada vez mais barbárie, cada vez mais destruição ambiental e humana", contou Maria Luiza ao O POVO.



Ciro Gomes Ciro Gomes foi eleito pelo então PMDB, sucedendo Maira Luiza. Em votação apertada, o jovem político passou apenas 15 meses como prefeito de Fortaleza, pois renunciou ao cargo para concorrer a governador do Ceará, e foi eleito. Hoje no PDT, Ciro é aliado do atual prefeito José Sarto, que ficou em terceiro e se tornou o primeiro a não se reeleger na Capital. Até o momento, o ex-presidenciável não declarou publicamente quem apoia, mas as movimentações de bastidores apontou que ele esteja com André Fernandes. Segundo fontes confidenciaram ao O POVO, Ciro tem se alinhado ao candidato aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para derrotar o PT, mas sua função tem sido de articulações e atacar o partido adversário. Uma declaração aberta de Ciro é vista com "alta chance" de acontecer, conforma avaliação de aliados.