Ciro rebate críticas a pedetistas que apoiam Fernandes e diz que pior seria "premiar" PT

FORTALEZA-CE BRASIL, 06-10-2024 Votação de Ciro Gomes na Secretaria de Saúde (Foto Joao Filho Tavares O Povo) Crédito: João Filho Tavares

Até então silente sobre o segundo turno em Fortaleza, enquanto o PDT se dividiu entre apoios a André Fernandes (PL), candidato aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e Evandro Leitão (PT), apoiado por Camilo Santana (PT) e Lula (PT), Ciro Gomes se posicionou atacando o PT e minimizando a aliança com a direita. A Juventude Socialista do PDT emitiu no domingo, 12, uma nota de repúdio criticando o apoio de figuras pedetistas apoiando o bolsonarista na capital cearense, falando do legado de Leonel Brizola e afirmando: "Trabalhista não vota em bolsonarista. O trabalhismo deixa Bolsonaro inelegível". A frase remete ao fato de que foi em ação da sigla que Bolsonaro se tornou inelegível. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ciro então comentou na publicação afirmando que não ser assim que se trata uma questão tão grave, como é para ele no Ceara. O ex-governador e ex-presidenciável disse que o partido tem a vice em Salvador com aliança com o União Brasil, sigla que apoiou Bolsonaro.