Ex-rivais políticos, Wagner e RC estreiam juntos na campanha de André Fernandes

“Temos as nossas ideias, nossas diferenças de opinião, mas temos uma coisa em comum, uma preocupação com a nossa cidade, um amor genuíno a Fortaleza, que precisa ser maior do que qualquer eventual diferença que tivemos no passado, que tenhamos no presente. Acabou domingo a eleição, era a hora da gente que tem alguma opinião, alguma força, alguma influência, tomar uma decisão. Conversamos eu e André algumas vezes e senti no André alguns sentimentos importantes. Não é só ser jovem. Encontrei também uma pessoa humilde, interessada em ouvir, interessada em aprender, interessada em construir um projeto para a cidade de Fortaleza”, disse.



Em seguida, Roberto Cláudio pontuou que não houve negociação ou possíveis promessas de cargos, caso o candidato do PL seja eleito.

“Não vou dizer que foi fácil. Eu expliquei, porque preciso explicar para muita gente as diferenças que têm, mas tem uma hora em que é preciso decidir. Entre a certeza do que deu errado, e do que dará errado, e entre a aposta do seu projeto, de renovação, por esse sentimento é que nós fizemos uma escolha. Hoje, acredito que essa mensagem dita com clareza a Fortaleza vai fazer as pessoas entenderem que aqui, em nenhum momento, nós negociamos cargo, interesse ou participação. Até porque a mensagem do André é uma outra mensagem, é uma mensagem de se contrapor à politicagem, ao nepotismo, ao empreguismo, ao patrimonialismo que o PT implantou aqui na cidade de Fortaleza. É com essa clareza que nós deputados e vereadores do PDT estamos aqui para dizer que estamos acreditando na sua mensagem de renovação, na sua coragem de mudar”, completou o ex-prefeito após também criticar a gestão do PT na Prefeitura da Capital.

Capitão Wagner, um dos candidatos que mais atacou Fernandes durante o 1º turno, também decidiu apoiar a candidatura do deputado após o resultado nas urnas. Nesta terça-feira, ele expressou a felicidade “em ver um projeto de renovação que representa tudo que a cidade de Fortaleza precisa” e contou sobre diálogo que teve com André, quando sugeriu uma aliança com Roberto Cláudio.