Caminhada mulheres com Evandro conta com a presença de ministra Cida Gonçalves

Um dos pontos que gerou repercussão da atuação como deputado do candidato André Fernandes (PL) foi o voto contra o projeto de Lei para garantir salários iguais entre homens e mulheres, na Câmara Federal em 2023. O voto reverbera nesse momento de campanha, e o ato da candidatura petista levanta a pauta em defesa das mulheres e pontua que Fernandes não as representa.

A ministra das mulheres, Cida Gonçalves , esteve presente na tarde deste sábado,19, na caminhada em defesa da democracia e do respeito às mulheres que estaria representada na candidatura de Evandro Leitão (PT) . O evento iniciou no aterro da praia de Iracema e seguiu em direção a ponte dos ingleses.

"Eu quero que vocês olhem para esse time de mulheres, guerreiras, mulheres corajosas, porque o que a vida pede da gente é coragem e é por isso que eu estou aqui. Uma mulher com 34 anos, [...] com 15 dias de parida ao lado da minha filha [...] pronta para a luta com vocês" disse Gabriella em discurso aos apoiadores.

A oito dias do segundo turno, Leitão tem buscado impulsionar os atos de campanha com caminhadas e bandeiradas em diversos pontos da cidade. As últimas pesquisas mostram um cenário de empate técnico entre os candidatos , e a corrida ao executivo municipal se intensifica. No primeiro turno, Fernandes acumulou 40,20% dos votos enquanto Evandro 34,33%.