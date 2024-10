Da esquerda à direita: veja as reações ao apoio de Roberto Cláudio a André Fernandes

Ex-prefeito Roberto Cláudio publicou nota explicando apoio a André Fernandes no segundo turno em Fortaleza Crédito: Samuel Setubal

Desde que o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Claudio (PDT) anunciou, no último sábado, 12, o apoio a André Fernandes (PL) no segundo turno na Capital, a repercussão tem sido ampla.

A postagem com a nota explicando a decisão, postada por RC nas redes sociais, tem mais de 35 mil curtidas e 20 mil comentários apenas no Instagram. Dentre eles, muitas críticas e também mensagens de apoio à decisão do ex-chefe do Executivo municipal. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Apoios Uma das candidatas mais bem votadas na Capital, a vereadora eleita Bella Carmelo (PL) desejou boas-vindas ao time. "Obrigada pelo apoio e parabéns pela decisão", afirmou. O marido de Bella, deputado estadual Carmelo Neto (PL), agradeceu o posicionamento e completou com "seja bem-vindo".

Outros parlamentares do PL deixaram comentários de apoio ao posicionamento de RC. "Parabéns! Apoiando o melhor", disse a deputada federal Bia Kicis (PL-SP). A candidata a vereadora Natália Rios (PDT) afirmou que a nota postada por RC leva os leitores a uma "reflexão profunda". Também candidato, Disraelli Brasil (PRD) postou palmas e um"vamos juntos". Outro que tentou uma vaga na Câmara, Fabio Rubens (PDT) também parabenizou RC. Críticas A Juventude Socialista do PDT divulgou já no sábado, 12, nota de repúdio aos dirigentes do partido em Fortaleza pelo apoio à candidatura de André Fernandes (PL) à Prefeitura de Fortaleza. Eles reforçam que "trabalhista não vota em bolsonarista. O trabalhismo deixa Bolsonaro(PL) inelegível". A mensagem rendeu reação de Ciro Gomes, candidato a presidente pelo partido. Ele pediu respeito e minimizou a aliança ser com uma figura ligada ao bolsonarismo. "Não sou nem serei puxadinho do PT", concluiu.

O deputado estadual Renato Roseno (Psol) fez uma série de postagens nas redes sociais, relembrando a importância histórica do PDT para a democracia nacional. "Tomo com um misto de revolta e indignação o apoio das figuras do PDT ao candidato da extrema direita, em Fortaleza. É injustificável. Ou melhor, somente o ódio justifica", afirmou, concluindo com 'a história não trai e não esquece'. O vereador Iraguassu Filho (PDT) foi em sentido contrário à decisão de RC e de boa parte dos vereadores do partido, citando Leonel Brizola e anunciando apoio a Evandro Leitão. Vereador reeleito como o segundo mais votado da Capital, Gabriel Aguiar (Psol) relembrou postagens de André Fernandes no X (antigo Twitter), com críticas ao PDT e a Roberto Claudio. "A coerência vai vencer", concluiu.

O ex-presidente do Psol no Ceará, Ailton Lopes, lembrou que RC, Sarto e seus seguidores "investiram tudo o que podiam contra Luizianne e o PT", mas ainda assim o Partido dos Trabalhadores os apoiou no segundo turno, em 2020. "Agora o PT não serve mais? Isso mostra o projeto reacionário que RC, Sarto e esse PDT que aí está sempre representaram", afirmou. O advogado, ator e humorista cearense Haroldo Guimarães postou uma live nas redes sociais, onde relembrou a admiração que tinha por Roberto Claudio, falando da decepção de vê-lo apoiar uma candidatura que vai de encontro com muitos dos projetos que ele tocou pela cidade. A deputada estadual Larissa Gaspar (PT) curtiu e comentou na postagem de Haroldo. A repercussão chegou até a figuras de renome nacional em outros estados brasileiros. O youtuber Felipe Neto criticou a postura de pedetistas apoiando "candidato bolsonarista conhecido como raspaku". "Só consigo pensar na cara do Brizola vendo isso. Uma vergonha histórica", concluiu.