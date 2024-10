Ovacionada, Luizianne sobe pela primeira vez no palanque de Evandro em Fortaleza

Ex-prefeita de Fortaleza e deputada federal, Luizianne Lins (PT), compareceu pela primeira vez em ato do candidato do PT, Evandro Leitão. O encontro na Praça do Ferreira e conta com a presença do presidente Lula Inácio Lula da Silva, do ministro Camilo Santana e do governador Elmano de Freitas, todos filiados ao PT.

Ao subir no palco, ela foi ovacionada.

