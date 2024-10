André x Evandro: todos os vereadores eleitos declaram apoio; veja quem apoia quem

No saldo final, o candidato do PT conta com o apoio de 23 parlamentares, enquanto o do PL tem o de 20

O vereador Pedro Matos (Avante) anunciou nesta quinta-feira, 17, apoio a André Fernandes (PL) no segundo turno da eleição para prefeito de Fortaleza. Com isso, todos os parlamentares eleitos em 2024 para Câmara Municipal se manifestaram entre o candidato do PL e Evandro Leitão, do PT.

Em uma disputa acirrada, como mostram as pesquisas, os concorrentes tentam conquistar cada voto e apoios são fundamentais. No saldo final do legislativo da capital cearense, Evandro tem vantagem com 23 vereadores. Já Fernandes conta com 20 o apoiando.

Como está dividido o apoio

André e Evandro já possuem o apoio das bancadas de seus partidos, PL que elegeu cinco e o PT que fez quatro.