André x Evandro: quem os candidatos derrotados do 1º turno apoiam agora em Fortaleza

O prefeito José Sarto (PDT) não conseguiu reeleição e acabou em terceiro lugar na disputa com 11,75% dos votos. Em nota, o prefeito se disse "preocupado com o rumo que a cidade tomará a partir de agora", e declarou que nenhum dos candidatos representam aquilo que acredita, assim, não irá se manifestar.

Com nove candidaturas, nenhum candidato conseguiu voto suficiente para se eleger prefeito em primeiro turno. Com 40,20% dos votos, André Fernandes (PL) conquistou a primeira vaga para concorrer ao segundo turno na Capital e enfrenta Evandro Leitão (PT) , que obteve 34,33% dos votos. Assim, a maior parte dos candidatos não eleitos se posicionaram declarando apoio a um candidato de segundo turno.

Capitão Wagner (União), que tem histórico de oposição e segue linhagem mais a direita, apontou André Fernandes como seu novo representante. Assim como Eduardo Girão (Novo). Os três candidatos, no início do ano, tentaram um acordo para entrarem em consenso quanto à candidatura que representava a direita na Capital, porém prosseguiram independentes. Com a chegada de André ao segundo turno, ele estão fechados com o candidato do PL.

Já pelo campo de esquerda, Técio Nunes (Psol), George Lima (Solidariedade), Chico Malta (PCB) e Zé Batista (PSTU), os últimos por meio do partidos, manifestaram-se a favor de Evandro Leitão, com a justificativa de serem contra o bolsonarismo em Fortaleza, que seria representada pelo candidato do PL.

O segundo turno das eleições municipais acontece no dia 27 de outubro, de 08h às 17h. São esperados 1.769.681 eleitores que estão aptos a votar. No primeiro turno, foram computados 1.495.062 votos entre válidos e não válidos.