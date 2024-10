André Fernandes faz adesivaço ao lado de Roberto Cláudio na Praia do Futuro

Esse é o segundo ato de campanha de André com a presença do ex-prefeito. Neste sábado, RC também ajudou o candidato do PL a adesivar alguns carros

A oito dias do segundo turno das eleições, o candidato à Prefeitura de Fortaleza André Fernandes (PL) realizou, na manhã deste sábado, um adesivaço na Praça da Paz Dom Helder Câmara, na Praia do Futuro, em Fortaleza. O ato de campanha reuniu a presença de alguns apoiadores do deputado federal, incluindo o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) e a vereadora eleita Priscila Costa (PL).

Vestindo uma camisa na cor azul com um adesivo do número de urna de Fernandes, o ex-prefeito participou do evento e chegou a ajudar o candidato do PL a colar os adesivos em alguns veículos que estavam no local. De acordo com a equipe de André, aproximadamente, 1.000 carros teriam sido adesivados durante o ato.

Essa é a segunda vez que RC comparece a um evento de André Fernandes desde que oficializou o apoio ao deputado no dia 12 de outubro. Na última terça-feira, 15, o ex-prefeito estreou, ao lado de Capitão Wagner (União), na campanha de Fernandes e, no mesmo dia, apareceu pela primeira vez na propaganda eleitoral do candidato.